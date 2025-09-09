凱基金公布8月自結稅後獲利38.97億元 前8月累計145.23億元

凱基金控今（9）日公布8月自結財務數據，單月稅後獲利為38.97億元，今年前8月累計稅後獲利145.23億元，每股盈餘0.83元。

凱基金表示，8月份受惠於市場預期美國聯準會降息的樂觀氛圍，激勵資本市場走揚，加上台股成交量能較前月放大，帶動金控旗下壽險、證券、銀行、與直接投資等業務均有穩健貢獻，合計凱基金控單月自結稅後獲利38.97億元；年度累計稅後獲利145.23億元，每股盈餘0.83元。

子公司方面，凱基人壽因台幣對美元匯率持續貶值，有利於累積外匯價格變動準備金並有效控制避險成本，同時掌握市場脈動實現投資獲利，8月稅後獲利達到15.69億元；年度累計稅後獲利64.58億元。此外，凱基人壽保單銷售亦展現穩健成長動能，新契約保費較去年同期成長超過2成。 凱基銀行8月份稅後獲利6.50億元，利息及手續費收入等核心收益皆有穩健挹注，整體存放規模延續成長力道，今年前8月累計稅後獲利47億元。

凱基證券把握台股延續漲勢與交投熱絡的契機，經紀、自營、承銷等業務同步提升，8月份稅後獲利16.61億元，年度累計稅後獲利67.83億元。

中華開發資本投資部位評價增長，增添獲利動能，8月稅後獲利4.21億元，前8月累計稅後獲利3.41億元。