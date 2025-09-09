麗清營收／8月達7.11億元、月增1.35% 持續擴大全球布局

麗清（3346）8月合併營收達7.11億元，年減10.72%，較上個月增加1.35％。累計2025年1至8月合併營收57.31億元，年減2.8%。

麗清表示，受惠集團積極切入多家知名品牌車廠與Tier 1車燈系統供應商，隨著車燈技術不斷演進，智慧型與設計導向的燈具需求快速增加，特別是在車尾燈、日行燈與車頭燈模組的應用上，LED已逐漸成為主流，帶動市場需求規模持續擴張，且中國大陸內需LED車燈模組滲透率亦持續提高，帶動旗下華域視覺、海拉、廣州小糸等主要客戶保持良好拉貨力道，創造集團穩定成長動能。

麗清指出，集團持續推進泰國以及墨西哥在地合作廠商的分工策略計畫，皆規劃將在明年起陸續進入量產交貨階段，泰國據點將專注在東南亞及馬來西亞市場供應，墨西哥廠區則以在地製造模式提供北美區域業務需求，並透過客戶轉運至美國市場，符合美墨加協定（USMCA）原產地條件，不僅減輕關稅負擔，同時也強化供應鏈彈性，長期將有助於分散風險、拓展全球市場版圖。