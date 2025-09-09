廣華營收／北美拉貨力道強勁 8月4.57億元、年增28.26％

廣華-KY（1338）8月合併營收為4.57億元，美墨市場拉貨逐步回穩、中國大陸自主品牌車廠保持良好訂單需求情況，整體8月營收較去年同期大幅成長28.26％，較上個月亦成長2.66%，單月營收繳出連續三個月年增率正成長的態勢；累計114年1至8月合併營收為新台幣33.92億元，較去年同期成長5.68％。

廣華表示，8月正值汽車產業暑休淡季，雖部分客戶拉貨力道與生產排程因工作天數減少而受到影響，但受惠於北美自今年6月開始隨著市場對於政策方向逐步明確，美墨市場皆有陸續回補的情形，目前拉貨力度已連續3個月呈現成長趨勢。

另一方面，中國大陸國內主要客戶日系日產、豐田及自主品牌比亞迪（BYD）、長城汽車等拉貨穩定，未受暑休淡季過多影響，是8月營收繳出連續三個月年增率正成長的關鍵，同時在近兩年新接訂單陸續加入量產隊列的堆疊效果下，為公司營運成長奠定了良好的基礎。

根據中國乘用車協會CPCA數據顯示，2025年8月電動車EV與混合動力車銷量已連續第六個月超越燃油車，年增率達7.5％，且從深圳車展、成都車展來看，皆可見多數品牌車廠紛紛推出一系列的新能源車款，且由自主品牌車廠包括比亞迪、長安、小米等參展面積明顯擴大，極氪首款超級電混旗艦SUV極氪9X正式開啟預售、吉利中國星全新改款車型——星越L全新東方曜在成都車展首秀、全球首批搭載華為乾崑智駕ADS4和鴻蒙座艙5的嵐圖知音亮相等，意味著大陸汽車市場結構性轉型的強烈信號，無疑為在地供應鏈與廣華帶來良好的接單空間。

廣華近年積極深耕新能源車領域，憑藉光電整合型「光與美」內飾件的領先技術已成功切入多家自主品牌與國際車廠供應鏈，在電動車布局上展現成果。除此之外，憑藉多年產業積累的核心技術及上下游整合資源，廣華也由傳統的OEM代工逐步成為部分品牌車廠的一階供應商，直接與日系的日產、豐田、本田以及自主品牌如比亞迪、長城、廣汽等品牌車廠對接並參與產品的前端研發與設計，在中國大陸內捲激烈的市場環境下保障利潤空間的同時，也將有機會進一步擴大各暢銷車款的滲透率，並穩健對公司營運帶來正面的挹注。