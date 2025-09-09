快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

廣華營收／北美拉貨力道強勁 8月4.57億元、年增28.26％

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

廣華-KY（1338）8月合併營收為4.57億元，美墨市場拉貨逐步回穩、中國大陸自主品牌車廠保持良好訂單需求情況，整體8月營收較去年同期大幅成長28.26％，較上個月亦成長2.66%，單月營收繳出連續三個月年增率正成長的態勢；累計114年1至8月合併營收為新台幣33.92億元，較去年同期成長5.68％。

廣華表示，8月正值汽車產業暑休淡季，雖部分客戶拉貨力道與生產排程因工作天數減少而受到影響，但受惠於北美自今年6月開始隨著市場對於政策方向逐步明確，美墨市場皆有陸續回補的情形，目前拉貨力度已連續3個月呈現成長趨勢。

另一方面，中國大陸國內主要客戶日系日產、豐田及自主品牌比亞迪（BYD）、長城汽車等拉貨穩定，未受暑休淡季過多影響，是8月營收繳出連續三個月年增率正成長的關鍵，同時在近兩年新接訂單陸續加入量產隊列的堆疊效果下，為公司營運成長奠定了良好的基礎。

根據中國乘用車協會CPCA數據顯示，2025年8月電動車EV與混合動力車銷量已連續第六個月超越燃油車，年增率達7.5％，且從深圳車展、成都車展來看，皆可見多數品牌車廠紛紛推出一系列的新能源車款，且由自主品牌車廠包括比亞迪、長安、小米等參展面積明顯擴大，極氪首款超級電混旗艦SUV極氪9X正式開啟預售、吉利中國星全新改款車型——星越L全新東方曜在成都車展首秀、全球首批搭載華為乾崑智駕ADS4和鴻蒙座艙5的嵐圖知音亮相等，意味著大陸汽車市場結構性轉型的強烈信號，無疑為在地供應鏈與廣華帶來良好的接單空間。

廣華近年積極深耕新能源車領域，憑藉光電整合型「光與美」內飾件的領先技術已成功切入多家自主品牌與國際車廠供應鏈，在電動車布局上展現成果。除此之外，憑藉多年產業積累的核心技術及上下游整合資源，廣華也由傳統的OEM代工逐步成為部分品牌車廠的一階供應商，直接與日系的日產、豐田、本田以及自主品牌如比亞迪、長城、廣汽等品牌車廠對接並參與產品的前端研發與設計，在中國大陸內捲激烈的市場環境下保障利潤空間的同時，也將有機會進一步擴大各暢銷車款的滲透率，並穩健對公司營運帶來正面的挹注。

營收 廣華

延伸閱讀

中國電池全球市占衝七成！ 寧德時代37%居冠、比亞迪17%第二

擴張踩煞車 比亞迪下調年銷目標

比亞迪仰望U9賽道版 極速472 km/h刷新紀錄！超越Rimac成地表最速電動車

比亞迪過台灣的啟示：「中國製造2025」戰場開打，與自由世界的安全挑戰

相關新聞

40萬股東看過來！富邦金股票股利0.25元 除權日在25日

富邦金（2881）今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5...

大研9月9日上市 每股158元

大研生醫（7780）今（9）日以承銷價每股158元掛牌上市，此次上市前公開承銷申購吸引約46萬人參與，凍結市場資金達72...

日友8月營收月增17% 京鼎增9%

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）昨（8）日公告8月營收3.72億元，創新高，月增17.01%，年增20.94%；前...

遠雄8月營收年躍增1.1倍 波力8月合併營收年增26%

遠雄（5522）昨（8）日公告，8月營收60.9億元，年增110.9%，改寫近20個月新高紀錄；累計今年前八月營收82....

葡萄王8月合併營收年增5% 雄獅8月營收年減7%

葡萄王（1707）昨（8）日公布8月合併營收報喜，代工客戶在三大強勁需求帶動下，合併營收8.84億元，年增5.4%；累計...

儒鴻8月合併營收年減9% 東陽8月營收年減14%

成衣大廠儒鴻（1476）昨（8）日公告8月合併營收33.49億元，年減9.6%，但仍是近四月以來新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。