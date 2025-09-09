智伸科營收／8月6億元、適逢汰換期年減17.3% 累計51.06億元年增2.57%

智伸科（4551）8月合併營收為新台幣6億元，因適逢汽車產業傳統暑休淡季、以及AI伺服器與半導體客戶新舊產品汰換期，使得單月營收較去年同期衰退17.3%；累計2025年1至8月合併營收達新台幣51.06億元，較去年同期增加2.57％。

智伸科表示，8月受惠於醫療、電子兩大事業部穩健出貨成長下，帶動非汽車產業事業部的版塊比重動能明顯拉升至46.78％，中和汽車客戶因適逢傳統暑休淡季、以及AI伺服器與半導體新舊產品汰換期間的影響，創造公司整體8月營收仍保持6億元水準。以目前在手訂單與客戶提供的出貨排程來看，包括AI伺服器與半導體客戶、汽車產業客戶皆有逐步開始恢復拉貨力道，加上由於智伸科旗下非汽車產業事業部的平均毛利率因擁有優於整體平均水準，有助於精進智伸科第3季的營運與獲利表現。

根據研究機構TrendForce的最新調查指出，全球AI伺服器2025年全球電子產業市場極為分歧，由資料中心建置驅動的AI server需求一枝獨秀由資料中心建置驅動的AI server需求一枝獨秀，預估2025年AI server的出貨量將年增逾20%，市場規模的放大，將會帶動相關產業鏈良好的業務發展空間。

智伸科進一步表示，隨著加速器與高階GPU帶來的需求強度持續攀升，全球資料中心正加速導入更高一體化的次世代散熱架構，對散熱件的「耐壓、氣密、快拆」要求同步提高，有助公司旗下AI伺服器關鍵零組件的設計技術持續升級、出貨同步放量，創造公司保持良好的訂單能見度。

展望2025年下半年，智伸科對於整體營運成長深具信心。隨著下半年多項新專案陸續進入量產，公司預期將成為推動營收成長的核心動能。一方面，在AI伺服器市場需求持續強勁，公司正積極擴充越南產能，以滿足全球客戶在擴產與在地交期上的需求。

另一方面，在醫療領域方面，受惠於全球微創手術與AI智慧醫療的快速發展，包括骨科植入、微創手術與內視鏡設備等關鍵零組件出貨量穩步增加，推動2026醫療的兩大業務動能，加上既有事業部訂單穩健出貨，助力公司今年下半年營運有機會繳出優於上半年的優異成績。