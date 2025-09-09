快訊

尼泊爾總理請辭！社群禁令引發反貪腐示威 延燒第2天19死百人傷

民眾黨兩個太陽之爭？柯文哲私下打算曝光 黨務仍由黃國昌處理

40萬股東看過來！富邦金股票股利0.25元 除權日在25日

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
富邦金今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元。圖／富邦金控提供
富邦金今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元。圖／富邦金控提供

富邦金（2881）今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元。其中現金股利已於7月31日發放。富邦金9日公告，股票股利0.25元除權交易日訂在9月25日。

富邦金9日公告113年度資本公積轉增資發行新股基準日，資本公積發行新股，每仟股配發25股，計發行普通股341,643,047股。 除權交易日訂在9月25日，最後過戶日為9月26日，除權基準日則為10月1日。

富邦金說明，增資新股發放及上市日期暫訂於今年11月14日，實際日期依經濟部商業發展署核准資本額變更日期而定，採無實體發放以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告外並分函通知各股東。

富邦金控去年稅後純益為1,508.2億元，每股稅後純益（EPS）為10.77元，為金控業獲利雙冠王，並連續16年榮登金控每股盈餘獲利王。

富邦金控現金股利發放是綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。今年擬配發配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元，總股利暨現金股利均創歷史新高紀錄，總股利配發率41.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。

股利 富邦金控

延伸閱讀

明明有貼婦幼識別證…他停專用車位收600元罰單 少1標記破財

13家金控淨值大減3,899億 新台幣大升…4家衰退兩位數

00919半月含息報酬0.56％拔頭籌！網不給臉：輸00940可以丟掉了

富邦金控明年股利配發率 不輸今年

相關新聞

40萬股東看過來！富邦金股票股利0.25元 除權日在25日

富邦金（2881）今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5...

大研9月9日上市 每股158元

大研生醫（7780）今（9）日以承銷價每股158元掛牌上市，此次上市前公開承銷申購吸引約46萬人參與，凍結市場資金達72...

日友8月營收月增17% 京鼎增9%

事業與醫療廢棄物處理廠日友（8341）昨（8）日公告8月營收3.72億元，創新高，月增17.01%，年增20.94%；前...

遠雄8月營收年躍增1.1倍 波力8月合併營收年增26%

遠雄（5522）昨（8）日公告，8月營收60.9億元，年增110.9%，改寫近20個月新高紀錄；累計今年前八月營收82....

葡萄王8月合併營收年增5% 雄獅8月營收年減7%

葡萄王（1707）昨（8）日公布8月合併營收報喜，代工客戶在三大強勁需求帶動下，合併營收8.84億元，年增5.4%；累計...

儒鴻8月合併營收年減9% 東陽8月營收年減14%

成衣大廠儒鴻（1476）昨（8）日公告8月合併營收33.49億元，年減9.6%，但仍是近四月以來新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。