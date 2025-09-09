40萬股東看過來！富邦金股票股利0.25元 除權日在25日

富邦金（2881）今年6月股東常會通過，今年擬配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元。其中現金股利已於7月31日發放。富邦金9日公告，股票股利0.25元除權交易日訂在9月25日。

富邦金9日公告113年度資本公積轉增資發行新股基準日，資本公積發行新股，每仟股配發25股，計發行普通股341,643,047股。 除權交易日訂在9月25日，最後過戶日為9月26日，除權基準日則為10月1日。

富邦金說明，增資新股發放及上市日期暫訂於今年11月14日，實際日期依經濟部商業發展署核准資本額變更日期而定，採無實體發放以帳簿劃撥方式交付，屆時另行公告外並分函通知各股東。

富邦金控去年稅後純益為1,508.2億元，每股稅後純益（EPS）為10.77元，為金控業獲利雙冠王，並連續16年榮登金控每股盈餘獲利王。

富邦金控現金股利發放是綜合考量整體獲利及子公司上繳盈餘情況。今年擬配發配發普通股每股現金股利4.25元及股票股利0.25元，合計總股利配發4.5元，總股利暨現金股利均創歷史新高紀錄，總股利配發率41.8%，維持長期穩定平衡之股利發放目標。