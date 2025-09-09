萬海營收／8月115億元 月減6.6%、年減40.2%

萬海航運（2615）9日公告2025年8月合併營收為新台幣115.95億元，月減6.61%，年減40.25%；累計全年營收959.53億元，年減8.87%。

8月營收貨量較上月呈現成長，惟受市場波動影響，遠洋航線運價偏弱，使得整體營收較上月減少。不過，近期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）呈現反彈並逐步趨穩的跡象，反映終端市場庫存逐漸消化，補貨需求亦正逐步回溫。公司除了持續深耕近洋航線外，將於9月中旬開闢遠東至東地中海直航航線（Far East Mediterranean Service I, FM1），藉此強化東西線市場布局。

萬海審慎因應市場變化的同時，積極提升服務品質與運輸效率，持續為客戶提供更優質、迅速且綿密的運輸服務，滿足客戶多元需求。