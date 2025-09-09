睿生光電營收／8月1.86億元、月增4.5% 股價爆量漲停

睿生光電（6861）9日公告今年8月合併營收1.86億元，月增4.5%，年增24%。睿生光電10日起連三天，在台北南港展覽館參與「2025 SEMICON Taiwan 國際半導體展」，將以「Moving Forward. Set to Soar」為主題，展出業界領先的數位X光檢測解決方案與先進非破壞檢測技術。

睿生光電累計今年前八個月合併營收14.52億元，年增12.9%。睿生光電今天股價爆量攻上漲停，上漲5.5元，成交量1,298張，收61.3元，呈現本周以來連二漲走勢。

睿生光電持續深化一站式檢測服務，從系統設備到應用支援，聚焦先進半導體製造所需的高階檢測技術與產品，為工業4.0與智慧製造挹注創新動能。

睿生董事長楊柱祥表示，睿生致力提供完整的工業檢測解決方案，不僅提供半導體級X光檢測技術，更與合作夥伴、客戶共同面對新技術挑戰，提供最適化的檢測策略與技術支援，協助產業升級與創新。隨著X光檢測技術於半導體產業、製造業品管及工業安全與AI伺服器液冷系統等應用領域持續擴大，睿生將持續深化高階製程檢測領域的影響力，強化臺灣在全球半導體供應鏈中的關鍵競爭力。

睿生將展示一系列數位X光平板感測器與非破壞檢測系統，如：可攜式X光檢測設備、3D-NIR光學斷層掃描等，廣泛應用於面板級先進封裝（Panel Level Package, PLP）、高深寬比的玻璃穿孔（Through Glass Vias, TGV）基板，以及第三代化合物半導體碳化矽（SiC）及AI伺服器液冷系統等關鍵製程檢測技術，加速布局先進封裝（Advanced Packaging）領域。

此外，睿生亦透過高解析度的非破壞檢測技術結合AI智慧分析演算法，能精準辨識微小瑕疵，實現量產階段的即時監控與製程優化，協助客戶導入更高效率與高可靠性的製程控管方案。