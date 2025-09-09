聯友金屬創新板上市 大漲1.34倍

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
聯友金屬9日以每股50元創新板上市。圖前排左三起為聯友金屬總經理吳永中、聯友金屬董事長顏文良、證交所總經理李愛玲、福邦證券執行董事黃顯華、陳松正總經理、資誠廖阿甚會計師。圖／業者提供
稀有金屬鎢、鈷回收冶煉廠聯友金屬-創（7610）9日以承銷價50元在創新板上市，大漲1.34倍，收於117元。該公司表示，規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，明年單季產能增為約100噸規模，可挹注整體營收獲利。

聯友指出，公司專注於鎢金屬及鈷金屬等高性能材料的回收再製造，目前年出口鎢酸鈉量達2,500噸，穩居全球前三大。公司主要產品鎢酸鈉（Na2WO4），應用於半導體、PCB、國防航太、金屬加工與電動車等關鍵產業，為台積電（2330）、蘋果、特斯拉等國際大廠在台鎢金屬唯一合格供應商。

聯友第2季合併營收為3.49億元，較第1季成長一倍，稅後純益3,836萬元，EPS 0.91元，主要在於4月份起國際鎢金屬報價持續上漲，加上高值化的電池級硫酸鈷正式開始出貨，帶動第2季轉虧為盈，以目前訂單出貨狀況來看，下半年營運可望持續增溫。

而中國大陸為全球最大鎢金屬生產國，供應全球逾八成鎢原料，中國大陸鎢金屬冶煉製造商出口需課徵13%增值稅，加上美國於今年1月1日起對中國大陸鎢製品課徵25%反傾銷稅，2025年2月4日起中國大陸將鎢原料作為反制美國關稅手段，鎢金屬產品出口審批與管制全面趨嚴，造成今年4月起鎢金屬供給短缺，帶動新一波鎢金屬價格上漲，截至8月底國際鎢金屬報價已較年初上漲超過70%。

在鈷金屬方面，剛果是目前鈷金屬出口量第一大的國家，今年2月份剛果政府宣布限制鈷金屬出口四個月後，造成國際鈷金屬市場供需缺口達6萬噸，6月下旬剛果政府再度延長鈷金屬出口限制三個月，供需失衡狀況暫難解決。此外，美國國防後勤局（DLA） 8月20日公布，將計劃採購價值最高達5億美元的鈷金屬，目前DLA正積極尋求未來5年內約7,480噸合金級的鈷金屬，用於國防儲備，以確保關鍵礦物供應，下半年國際鈷金屬價格可望維持強勁支撐力道。

受惠國際鎢金屬與鈷金屬報價穩步走堅，聯友金屬8月份合併營收為1.19億元，較去年同期成長25%，以目前中國大陸對鎢金屬的出口管制與剛果政府持續限制鈷金屬出口來看，國際鎢金屬與鈷金屬供需失衡狀況將持續，公司身為非中國大陸第一大的鎢、鈷金屬回收再製廠商，可望持續受惠轉單效益與成本優勢。

聯友並規劃第4季將推出更高值化的金屬鈷粉產品，主要供應給下游硬質合金製造商。目前金屬鈷粉已完成下游客戶的終端產品認證，預估第4季首批出貨量約10-15噸規模。由於金屬鈷粉需具備高純度與穩定性，技術門檻高，產品毛利率亦較高，預估隨金屬鈷粉量產銷售，將成為公司營運成長的另一重要支柱。公司亦規畫於2026年進一步擴充金屬鈷粉產能至單季約100噸規模，挹注整體營收獲利貢獻。

