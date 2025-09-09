旺季報到 廣越8月營收28.2億元創歷史新高

對等關稅不確定性消退，加上傳統出貨旺季報到，羽絨服代工大廠廣越今天公告8月營收新台幣28.2億元，年增20.1%，比7月大幅成長43.9%，打破2022年9月寫下的單月營收歷史紀錄27.5億元，改寫新高。

廣越主要生產羽絨服和高端戶外機能服飾，季節性因素向來明顯，廣越表示，8月營收創新高，主要受惠品牌客戶訂單成長、出貨暢旺，前期延後出貨的訂單陸續安排交付，全年出貨計畫與品牌拉貨需求均如期進行，如排除匯率變數，廣越今年全年美元營收有望再創新高。

廣越董事長吳朝筆表示，過去幾年接連面對疫情、關稅等挑戰，廣越在製程技術與產地配置上深耕布局，逐步反映在產能調度速度與交期確實度上。

吳朝筆提到，過去兩年面對疫後市場庫存調節，終端消費需求疲弱，品牌客戶訂單縮減，廣越營運跟著受到影響。不過客戶庫存調整去年已告一段落，今年品牌客戶訂單回溫，需求強勁，整體營運展望正向。