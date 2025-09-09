共信營收／8月431萬元 月增53.6%、年增35.7%

共信-KY（6617）9日公告8月份合併營收431萬元，月增53.65%、年增35.71%，創歷史單月新高；累計前八月合併營收2,349萬元，亦改寫同期新高紀錄，年增11.03%。若以功能性貨幣美元衡量，8月及累計前八月營收增幅皆高於以新台幣計算的營收增幅。

共信-KY表示，受惠中央型肺癌嚴重氣道阻塞（MAO）新藥普羅先安（PTS302）在中國大陸市場滲透率擴增，迄今已打入中國大陸逾200家的三甲與大型醫院，出貨量持續成長，帶動8月營收呈現年月雙增。

總經理林懋元指出，中國大陸的肺癌發病率與致死率皆居惡性腫瘤之首，由於有三成的肺癌患者會出現MAO，加上每年肺癌新增人數持續增加，迫切需要新的治療藥物，近期普羅先安通過2025年中國國家基本醫保藥品目錄初步形式審查，並且是少數同時通過商業健康保險（商保）創新藥目錄初步形式審查的品項，目前進入後續審查階段，若能順利納入醫保「雙目錄」，估計醫院的使用量將會以4至6倍的速度大幅成長，屆時營收規模可望迅速擴增。

此外，為擴大中國大陸市場布局及提升藥物經濟價值，公司將加速PTS302用於治療惡性胸水及周圍型肺癌等新適應症開發，先前董事會決議對中國大陸子公司的增資即將用於支持相關臨床試驗的開展。

其中，PTS302治療惡性胸水將規劃多國多中心的三期臨床試驗，預計在中國大陸、美國、台灣、馬來西亞等地同步收案，以搶攻全球市場，目前已率先在廣州醫科大學附屬第一醫院積極推動，隨著PTS302新適症的開展，對營運將有正向挹注。