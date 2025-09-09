創新板添新血 聯友金屬掛牌首日大漲149%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

稀有金屬鎢、鈷回收冶煉大廠聯友金屬-創（7610）9日以每股50元在創新板掛牌上市，早盤以109元開高後一度拉升至124.5元，上漲74.5元，漲幅149%，盤中股價維持高檔，漲幅約125%。

聯友金屬在創新板掛牌前辦理競價拍賣，競拍張數4,930張，最低得標價格88.52元，最高得標價格170元，得標加權平均價格104元，承銷價50元；9日正式掛牌上市。

聯友金屬2018年創立，成功打造台灣唯一鎢與鈷金屬回收再製的生產模式，為全球最大再製鎢酸鈉製造商，成為台積電（2330）、蘋果、特斯拉等國際大廠在台鎢金屬唯一合格供應商；目前聯友金屬年出口鎢酸鈉量達2,500噸，居全球市占率冠軍，並已取得多項製程專利，技術門檻高。

聯友金屬透過回收製造業廢棄銑刀、PCB鑽頭、刀具等含鎢材料，以專利製程還原為鎢酸鈉及硫酸鈷，鎢金屬廣泛應用在消費性電子、航太、軍工與半導體產業。硫酸鈷可進一步精煉為電池級材料及鈷粉，支援電動車與硬質合金市場。

聯友金屬掛牌首日拉開蜜月行情序幕，盤中漲幅約125%。

