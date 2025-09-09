大研生醫掛牌 中籤投資人有望落袋逾6萬元

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

大研生醫（7780）市在公開申購時曾凍結資金約726.9億元，吸引超過46萬人參與抽籤，9日以158元掛牌上市，早盤以188元開出後一度拉升至226.5元，上漲68.5元，漲幅43.35%，中籤投資人若賣出可望獲利68,500元。

大研生醫今年上半年合併營收7.89億元，年增50.57%，稅後純益1.43億元，年增4,098.5%，每股純益（EPS）2.4元；7月雖是淡季，但單月合併營收為1.49億元，年增73.26%，延續上半年強勁成長動能，累計前7月合併營收9.38億元，年增53.78%，營運表現穩定成長。

大研生醫深耕保健營養品市場，鎖定三高保健、視力保健、益生菌等產品，劑型多元，近5年年均營收複合成長率（CAGR）高達88%，高濃度魚油銷售市占率穩居第一，市場競爭力強勁。

除了國內市場之外，海外市場則是鎖定亞太地區，包括日本、澳洲為主要發展目標；已在日本成立子公司，並且在上半年展開試營運，預計下半年可以開始貢獻營收；未來將規劃透過併購策略擴大日本與澳洲保健品牌版圖，以日本為樞紐，透過跨境電商進軍東南亞市場。

大研生醫持續深化產品創新研發，積極推動「七大戰略引擎」布局，包含大健康、大電商、大數據、大AI、大市場、大併購與大成長，透過垂直整合與國際合作，構築完整的健康科技營運體系，加速國際市場滲透，朝向亞洲頂尖健康科技品牌的目標邁進。

大研生醫公開申購反應熱烈，可申購張數6,615張，中籤率1.44%，9日掛牌上市，早盤以188元開出，一度拉升至226.5元，盤中維持上漲，漲幅逾42%，順利展開蜜月行情。

