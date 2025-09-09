振大掛牌首日躍紡織三強！股價衝250元漲幅逾三成、中籤戶爽賺近6萬元

振大環球（4441）9日以每股190.46元掛牌上市，為高價紡織股添新血，在追價買盤推升下，盤中股價一度衝上250元，上漲59.54元，中籤戶有望獲利近6萬元入袋。

振大環球蜜月行情火熱，首日盤中漲幅超過三成，股價成功站上250元大關，未來可望與類股股王儒鴻、股后聚陽，形成「三強鼎立」的新局面。

振大環球深耕成衣市場多年，擁有完整的設計、製造與銷售能力，並在馬達加斯加、越南、印尼等產區布局，享有關稅與成本優勢。2025年上半年營收達34.25億元，年增50.83%；稅後純益3.17億元，每股盈餘（EPS） 5.24元，展現出強勁的訂單爆發力與獲利韌性。

2025年是振大高速成長期的起點，公司表示，隨著全球電商與運動品牌的強勁成長浪潮，營運動能有望在未來數年保持高檔並持續放大。隨著美國最新關稅政策帶來長期成本優勢，加上馬達加斯加新廠預計明年投產，以及印尼合作產區逐步放量，整體產能將提升逾三成，全球供應鏈布局更具韌性與規模化優勢，為長期成長奠下穩固基礎。

展望未來，公司表示，將以「電商新模式」與「運動品牌通路擴張」雙引擎驅動，加速推升營收與獲利，對未來幾年營運發展信心十足。