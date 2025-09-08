快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

波力營收／受惠航太放量 8月營收2.69億元、年增26.8%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

碳纖維冰上曲棍球製造龍頭波力-KY（8467）公布8月合併營收達2.69億元，月增16.3%、年增26.8%，為近14個月來新高，主要受惠空中巴士複材次結構件逐月放量；累計前八月合併營收18.02億元、年增11.9%，續創同期新高。

波力今年正式切入航太產業，在台灣獨家與漢翔航空合作供應法國空中巴士複材次結構件已開始出貨，但因訂單大於產能，波力正積極規劃兩班製生產作業，預計年底完成建置，初步可滿足至少450架飛機生產所需。

另外，考量美國對等關稅政策及美中貿易戰持續升溫，波力也加速在柬埔寨的設廠腳步，今年2月動工的新廠預計第4季完工投產。法人估，隨著航太產品開始量產，加上冰上曲棍球訂單穩定成長，今年業績將看增雙位數成長。

波力位於台中大里的航太複合材料研發中心，今年通過認證審查合格，已展開飛機結構件的生產並逐月增量。波力指出，航太複合材料研發中心主要專注於飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材結構件產品的開發生產。

航太

延伸閱讀

他誤開逃生門稱「第一次搭機」國航索賠11萬 判決出爐

事欣科上月業績月增33% 穩健向上

川普以飛機零組件反制陸稀土禁令？俄副總理：準備好向中國飛機供應

搶航太話語權 中要建「中國版」小行星防禦體系

相關新聞

王品營收／8月22.7億元創新高 六大品牌突破億元大關、19家達千萬元

王品（2727）8日公布8月營收22.7億元，較去年同期大增1.5億元，年增6.99%，刷新今年一月的紀錄，創單月營收歷...

軍工三箭齊發！台船、漢翔點燃無人防禦題材 股價還能繼續衝？

國內拉高軍事防禦能量，無人題材所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題，台船（2208）、為升（2231）股價續強，...

基士德拓展本土市場

水處理大廠基士德-KY（6641）重要工程標案報捷，拿下「桃園航空城事業廢水處理廠（第一期）統包工程」，得標金額3.2億...

雷虎、台船瞄準國防大單

國防工業展台廠端大菜，各秀新亮點。台船（2208）的無人艇「奮進魔鬼魚號」首獲得美國驗船協會（ABS）認證，將啟動全球搶...

泛用樹脂價跌 台化、台達化、國喬承壓

在油價回落下，泛用樹脂市場近一周買氣持續觀望，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS各跌價每公噸5至10美元，台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。