波力營收／受惠航太放量 8月營收2.69億元、年增26.8%

碳纖維冰上曲棍球製造龍頭波力-KY（8467）公布8月合併營收達2.69億元，月增16.3%、年增26.8%，為近14個月來新高，主要受惠空中巴士複材次結構件逐月放量；累計前八月合併營收18.02億元、年增11.9%，續創同期新高。

波力今年正式切入航太產業，在台灣獨家與漢翔航空合作供應法國空中巴士複材次結構件已開始出貨，但因訂單大於產能，波力正積極規劃兩班製生產作業，預計年底完成建置，初步可滿足至少450架飛機生產所需。

另外，考量美國對等關稅政策及美中貿易戰持續升溫，波力也加速在柬埔寨的設廠腳步，今年2月動工的新廠預計第4季完工投產。法人估，隨著航太產品開始量產，加上冰上曲棍球訂單穩定成長，今年業績將看增雙位數成長。

波力位於台中大里的航太複合材料研發中心，今年通過認證審查合格，已展開飛機結構件的生產並逐月增量。波力指出，航太複合材料研發中心主要專注於飛機內艙碳纖維複材零組件及航空複材結構件產品的開發生產。