福貞營收／8月8.37億元、年月雙增 達今年單月次高 第4季旺上加旺

福貞-KY（8411）公布8月合併營收8.37億元，與上月及去年同期相較，分別成長9.3%與2.4%，為今年單月次高，主要受惠夏季高溫，消費者對碳酸飲料、涼茶與啤酒需求增加；累計前八月合併營收59.52億元，年增3.1%，續創同期新高。

福貞表示，近期因新台幣匯率波動影響集團整體營收表現，若排除新竹廠新台幣計價營收外之中國大陸廠區，以功能性貨幣（人民幣）計算，8月與累計前八月合併營收應高於以新台幣計算的營收年增幅。

福貞指出，8月年月雙增，並達今年單月營收次高，主要出貨產品以二片式鋁罐為主，是因夏季高溫，消費者對碳酸性飲料、涼茶與啤酒需求增加，帶動零售與大型量販通路銷售及暑期餐飲產業需求挹注。

另外，台灣新竹廠也受益於9月中元節傳統節慶，部分品牌商為因應市場需求，提前於8月份開始進行備貨準備，推升新竹廠業績也達今年單月次高表現。

福貞集團近年投資布局，看好中國大陸市場啤酒罐化率仍有成長空間，陸續新增產線及新廠以擴張事業版圖，目前在中國大陸已具備行業內規模經濟優勢。

福貞表示，為深化華北市場布局的陝西廠，今年以來出貨狀況已符合內部預期，目前訂單能見度理想，明顯驅動集團營收及營運動能，帶動今年前八月營收，續創同期新高。

展望後市，福貞持審慎樂觀態度，品牌商預期今年的高溫現象持續，將使二片式鋁罐出貨動能應可延續8月表現，緊接著中秋節傳統節慶為蛋白飲品旺季，將帶動馬口鐵罐提前備貨需求。

第4季則為傳統接續年節前的旺季，隨著消費市場對於罐裝飲品、顆粒類產品需求提升，有望推動公司營運穩健向上，旺季旺上加旺。