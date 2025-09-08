快訊

美股早盤／市場樂觀期待Fed降息 標普指數小漲、台積電ADR漲0.4%

家寧拿到公司帳本了！檢方認定沒違法「我花的每一分錢都是我賺來的」

柯文哲回老家探親共享天倫之樂 返抵台北住家不發一語

老牌塑膠鞋廠勝悅不敵市場低迷 宣布關廠、未來朝旅館事業發展

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

成立28年的上市塑膠鞋底製造業者勝悅-KY（1340）8日召開重訊記者會，宣布因應整體經濟情勢，將調整營運策略以提升經營效率並改善成本結構，公司並已陸續關閉鞋底生產車間，未來規劃朝旅館事業發展。

代理發言人郭燈佳表示，公司結束的工廠，已改由第三方物流承租，為公司帶來新的租金收入；至於未來發展，郭燈佳說，公司將規劃發展旅館事業，目前仍處於籌備階段，現正進行設計及樣品房間的裝修作業，後續會持續推進相關進程。

郭燈佳指出，公司自去年起陸續停產鞋底生產車間，今年7月最後的EVO生產車間也已停止運作，公司不再生產鞋底與EVO膠粒（高分子複合材料）。針對員工部分，郭燈佳說，會依照中國大陸當地政府規定辦理遣散補償，確保員工權益獲得合理保障。

勝悅是第一家來自福建晉江的陸資民營鞋材廠商，而晉江有「中國鞋都」之稱。勝悅2014年掛牌上市，興櫃時股價一度衝上210元，擠下寶成（9904）、豐泰（9910）當上台灣鞋王。勝悅今天股價以6.07元、下跌0.06元作收。

勝悅2024年鞋底產能為380萬雙，EVO膠粒為9,380噸；該年度停工項目的產量為149.8萬雙、EVO膠粒為2,936萬噸。業界表示，勝悅的鞋底，台資鞋廠採用的並不多。

勝悅2014年掛牌上市，當年合併營收30.95億元，每股稅後純益曾達10.6元歷史新高，但2019年以來的近六年，年年虧損，去年合併營收僅剩3.76億元，約為高峰時期的十分之一，每股稅後虧損達5.28元。

勝悅今年上半年合併營收1.33億元、年減36.6%，稅後虧損1.05億元，每股稅後虧損0.69元。

根據勝悅法說會簡報資料，公司成立於1997年，主要從事高分子複合材料的研發，應用於各式鞋底及成品鞋，公司生產總部位於有晉江，公司原有1座廠房、1個生產車間、2條EVO膠粒生產線。

營收

延伸閱讀

微塑膠可能造成3大健康風險！研究建議這樣喝水「塑膠微粒少90％」

UNIQLO「1好物」可免費帶走 內行人狂讚：真的很好用

洗衣用品怎麼丟？ 台南環局教回收與減塑撇步

影／蘆竹塑膠工廠火警爆炸聲嚇到民眾 消防隊抵達5分鐘撲滅

相關新聞

王品營收／8月22.7億元創新高 六大品牌突破億元大關、19家達千萬元

王品（2727）8日公布8月營收22.7億元，較去年同期大增1.5億元，年增6.99%，刷新今年一月的紀錄，創單月營收歷...

軍工三箭齊發！台船、漢翔點燃無人防禦題材 股價還能繼續衝？

國內拉高軍事防禦能量，無人題材所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題，台船（2208）、為升（2231）股價續強，...

基士德拓展本土市場

水處理大廠基士德-KY（6641）重要工程標案報捷，拿下「桃園航空城事業廢水處理廠（第一期）統包工程」，得標金額3.2億...

雷虎、台船瞄準國防大單

國防工業展台廠端大菜，各秀新亮點。台船（2208）的無人艇「奮進魔鬼魚號」首獲得美國驗船協會（ABS）認證，將啟動全球搶...

泛用樹脂價跌 台化、台達化、國喬承壓

在油價回落下，泛用樹脂市場近一周買氣持續觀望，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS各跌價每公噸5至10美元，台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。