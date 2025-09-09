和泰車旗下 和運租車10月登興櫃

龍頭車廠和泰車（2207）轉投資事業中，繼和潤企業之後，和運租車下月也將在興櫃掛牌，和泰車集團多角化經營效益持續顯現，藉由和泰車的汽車銷售帶動周邊事業，多角化經營又見新亮點。

和泰車旗下的轉投資事業相當多元，除了與日本豐田共同投資的國瑞汽車之外，和潤企業、和運租車、車美仕、和雲企業、和泰產險，以及旗下各經銷商都是和泰車的轉投資對象，再加上和潤聯網、iRent與YOXI等，和泰車的轉投資事業範圍相當可觀。

目前和泰車的轉投資事業中，和潤企業已上市多年，和運租車可望跟著掛牌，此外車美仕為和泰車與日本豐田共同轉投資，除了生產車用導航等相關汽車零組件，車美仕轉投資成立的GR Garage開幕時豐田會長豐田章男親自表演甩尾，更顯得車美仕的前景可觀，也被看好為有機會成為下一家掛牌上市的公司。

今年8月車輛掛牌數低於預期， 8月下旬進入民俗月，加上關稅議題尚未明朗，總市場登錄29,460台，比上月衰退17%，較去年同期持平，今年前八月累計26.4萬台比去年同期衰退14.2%。