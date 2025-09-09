亞力8月營收年增75% 訂單滿手

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

台電大單挹注，亞力8月營收衝。亞力（1514）昨（8）日公告，8月營收10.52億元，年增逾75%；累計今年前八月營收65.25億元，年增18.1%，單月、前八月營收均創同期新高紀錄。

亞力指出，8月營收大幅成長主要來自於台電銷貨挹注，加上也有部分土建工程，每月穩定認列。

亞力目前在手訂單達百億元以上，訂單能見度至少三到四年，亞力表示，持續配合政府加速強韌電網計畫，今年以來台電銷貨創同期新高，挹注營運，另外，上半年已經認列靜態同步補償器（STATCOM）20億元訂單約兩成的工程進度，下半年預計再認列約四成。

訂單方面，亞力表示，近期新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億、台電多所GIS及電驛訂單超過8億元、海內外半導體擴建新廠訂單超過20億元，另電信公司與電子大廠之AI及IDC機房訂單亦超過10億元以上，半導體產業海內外擴建新廠亦持續成長、軌道建設之訂單也大幅成長且今年接單仍高於出貨，下半年營運仍持續看好。

針對市場需求，亞力表示，除了台電強韌電網計畫帶強勁的需求，另，半導體、光電等高科技產業之建廠需求， 軌道工程建置，以及電廠、石化、鋼鐵、公共工程等建置下，都帶給市場良好的需求動能。

至於AI科技爆發下，也帶來IDC機房之興建，且其AI資料中心高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，對重電業帶來另一波的商機。

法人指出，亞力在手訂單達百億元，且受惠市場動能強勁，有持續成長的趨勢，預期今年營收目標成長雙位數以上，營收可望再創歷史新高。

