台船8月營收年增10% 獲利進補
台船（2208）因在手業務如期推進，昨（8）日公告的8月營收達13.51億元，年增10%，加上回沖匯兌利益，連兩個月賺錢，單月稅前盈餘擴大到8,300萬元，明年有望推進到獲利元年。
台船表示，該公司除了將爭取無人艇1,300餘艘的國防大單外，也將爭取海巡署明年將啟動的「海域維權海巡艦艇建造計劃」，共計40艘大小型巡防船艦，逾600億元的大單，以充實未來八年造艦訂單。
台船為海巡署訂造的六艘千噸級巡防艦昨日舉行第四艘「花蓮艦」交艦及第五艘「澎湖艦」命名下水聯合典禮，在基隆廠舉行，活動由副總統蕭美琴主持，包括海委會主委管碧玲、台船董事長陳政宏等人均與會。「澎湖艦」特別由海巡署張署長夫人李文玲執行擲瓶儀式。
台船指出，海委會海巡署委託該公司建造六艘1,000噸級巡防艦。首艦「彰化艦」已於2022年11月交船，第二艘「台中艦」於2023年12月交船，第三艘「連江艦」於2024年11月交船，昨日第四艘「花蓮艦」正式交付使用，第五艘「澎湖艦」同時命名下水，持續展現「國艦國造」政策成果。
展望未來，台船表示，在「國艦國造」政策下，還會有國艦新單釋出；以海巡署為例，規劃有「海域維權海巡艦艇建造計劃」，預估經費612億元，這項計畫分為「海空一體、精銳海巡」及「充實基需，強固韌性」兩案，合計七大項目。
以主要項目「海域維權海巡艦艇建造計劃」來看，規劃建造兩艘8,000噸巡防艦、十艘2,000噸巡防艦及14艘300噸巡防艇、14艘100噸巡防艇，預估建造期程為2026年到2033年，要以八年時間建造四型共40艘艦艇。將是該公司後續爭單標的。
另外，台船昨日也公布8月營收表現，受益在手業務工程如期推進，單月為13.51億元、年增10.6%；累計前八月營收達164.3億元，年增59.4%。同時，因回沖美元匯兌利益，連續兩個月賺錢，8月稅前盈餘由7月份的0.39億擴大為0.83億元，但累計前八月仍虧損25.32億元。
特別的是，台船在搶單國軍無人艇訂單方面深具信心，明年國防預算編列了1,320艘攻擊自殺無人艇，平均每艘約1,364萬元，台船指出，旗下由國人自主開發「奮進魔鬼魚號」遙導控系統完全自製，具有搶單優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言