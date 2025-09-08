儒鴻營收／8月33.49億元、月增10.01% Lululemon財測下修不影響訂單

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

儒鴻（1476）8日公告8月合併營收33.49億元，年減9.67%、月增10.01%，為近四個月新高。公司表示，8月營收較上月走升，顯示營運逐步回溫，目前訂單力道良好，未見下修跡象，能見度持續提升，並已開始關注耶誕節追加訂單需求。

儒鴻指出，與去年同期相比，營收下滑主要受到匯率影響，影響數約達6%。此外，7月遞延至8月的營收約3.8億元，但8月底因越南遇上休假影響船期，部分貨品未能於月內出貨，遞延至9月認列，規模約3.9億元。累計前八月合併營收254.85億元，年增5.89%。

儒鴻8月營收結構中，布料占比達34.2%。雖然布料與成衣營收均較7月成長，但布料增速明顯較快，成長幅度更大。公司說明，布料部門通常在第2季、第3季表現較為旺盛，因此成長力道往往優於成衣。

儒鴻第3季營運雖面臨關稅、匯率等多方挑戰，但法人預估，單月營收皆可望有30億元水準，單季營收可望站穩90億元大關，至於毛利率在第3季則可望有所改善，主要是新產品會使用新匯率報價，儒鴻將推動新產品占比增加，毛利率受匯率影響的狀況就會逐漸收斂。

至於第4季展望目前先以與第3季持平看待，仍須持續觀察Holiday Season的實際銷售狀況，若表現佳，追加訂單將更為明顯。公司強調，目前拉貨及訂單狀況仍在預期之內，不見下修風險，至於追加訂單是否帶動更快成長，仍有待後續觀察。

另外，市場關注儒鴻大客戶Lululemon第2季財報表現不如預期，並下修全年展望。對此，儒鴻回應，目前來自Lululemon的訂單並未出現下修情況，第4季訂單維持穩定。公司並強調，客戶結構分散，不會受到單一客戶業績波動的影響。

