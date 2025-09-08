特力營收／8月27.5億元、年減1.3% 本月歐美客戶拉貨動能顯現

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

特力（2908）8日公布8月份營收27.5億元，年減1.3%；累計前八個月營收226.9億元，年減8.1％。

特力表示，貿易事業體8月份營收達14.2億元，較去年同期下滑，主要受到美國市場對等關稅政策衝擊，導致客戶需求尚未明朗，零售商下單態度轉趨保守，進而影響整體出貨動能，然而本月份部分歐美大型零售客戶的拉貨需求已逐漸顯現。

特力屋8月份營收為7.7億元，受惠開學季租屋及添購生活用品相關產品的需求強勁，推動8月份營收動能年增1.6%。特力表示，台灣零售目前仍然面臨一些挑戰，例如總體經濟狀況影響，可支配所得減少，導致消費氛圍較緩，以及疫情後民眾消費轉移至旅遊以及外出相關之活動，家居市場消費氛圍較為低迷等。

特力表示，特力屋仍持續致力於觀察台灣人的生活模式及家居需求，推出能夠解決生活痛點、創造幸福感的家居商品及優化社區管家的服務項目，針對各種民生議題，為每位消費者提供客製化的建議方案或是適當的產品，確保顧客生活環境的舒適與安全，亦可望為後續營收成長注入新動能。

中欣實業8月營收2.6億元，各項工程如期推進，穩定挹注營收。維保修繕與建材團隊積極拓展市場，營收表現優於去年同期。專業水電材料銷售穩步擴張，業績明顯成長，顯示各事業線協同發展效益逐步展現。

