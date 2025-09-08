快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

亞力營收／台電銷貨挹注！8月衝破10億元 年增75％

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

亞力（1514）受惠台電訂單大出貨，8日公告，8月營收10.52億元，年增75.04%；累計今年前八月營收65.25億元，年增18.11%，單月、前八月營收均創同期新高。亞力指出，8月營收大幅成長主要來自於台電銷貨挹注，加上也有部分土建工程，每月穩定認列。

亞力目前在手訂單達百億元以上，訂單能見度至少3到4年，亞力表示，持續配合政府加速強韌電網計畫，今年以來台電銷貨創同期新高，挹注營運，另外，上半年已經認列靜態同步補償器（STATCOM）20億元訂單約兩成的工程進度，下半年預計在認列約四成。

訂單方面，亞力表示，近期新接獲台鐵智慧化變電所訂單近10億元、台電多所GIS及電驛訂單超過8億元、海內外半導體擴建新廠訂單超過20億元，另電信公司與電子大廠之AI及IDC機房訂單亦超過10億元以上，半導體產業海內外擴建新廠亦持續成長、軌道建設之訂單也大幅成長且今年接單仍高於出貨，下半年營運仍持續看好。

針對市場需求，亞力表示，除了台電強韌電網計畫帶強勁的需求，半導體、光電等高科技產業之建廠需求、 軌道工程建置，以及電廠、石化、鋼鐵、公共工程等建置下，都帶給市場良好的需求動能。至於AI科技爆發下，也帶來IDC機房之興建，且其AI資料中心高速度、高效率的運算需要更龐大的電能予以支撐，在電能的供應、傳輸皆需要更多變電所的GIS及變壓器予以保護及變壓，對重電業帶來另一波的商機。

法人指出，亞力在手訂單達百億元，且受惠市場動能強勁，有持續成長的趨勢，預期今年營收目標成長雙位數以上，營收可望再創歷史新高。

營收 台電 半導體

延伸閱讀

桃園用電占比逾10% 台電推室內型變電所平衡供電與民眾安心

「從優」核准設置彰化光電場 縣府退休主管告3公務員圖利他人罪

每度電只要1.55元…核電延役風聲再起！網：綠電貴又醜 該讓核電回來了

AI浪潮用電量急增 商總榮譽理事長賴正鎰：應建置核能新科技SMR

相關新聞

王品營收／8月22.7億元創新高 六大品牌突破億元大關、19家達千萬元

王品（2727）8日公布8月營收22.7億元，較去年同期大增1.5億元，年增6.99%，刷新今年一月的紀錄，創單月營收歷...

軍工三箭齊發！台船、漢翔點燃無人防禦題材 股價還能繼續衝？

國內拉高軍事防禦能量，無人題材所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題，台船（2208）、為升（2231）股價續強，...

基士德拓展本土市場

水處理大廠基士德-KY（6641）重要工程標案報捷，拿下「桃園航空城事業廢水處理廠（第一期）統包工程」，得標金額3.2億...

雷虎、台船瞄準國防大單

國防工業展台廠端大菜，各秀新亮點。台船（2208）的無人艇「奮進魔鬼魚號」首獲得美國驗船協會（ABS）認證，將啟動全球搶...

泛用樹脂價跌 台化、台達化、國喬承壓

在油價回落下，泛用樹脂市場近一周買氣持續觀望，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS各跌價每公噸5至10美元，台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。