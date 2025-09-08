快訊

I'm donut？驚見「甜甜圈長毛」還拔不出來！官方緊急道歉了

日相石破茂請辭…川普驚訝：他是好人，我們處得很好

柯文哲回新竹第一口不是豬腳麵線而是「它」 高虹安也一起吃

雄獅營收／8月23.83億元、基期墊高致使年減7% 累計近200億元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

雄獅（2731） 8日公告8月營收23.83億元，年減7%；公司表示，主要是去年有郵輪包船貢獻墊高基期所致，若扣除去年郵輪包船的2.96億元，今年8月營收較去年仍有成長。累計前八月營收199.9億元，年增6.62%。

展望後市，雄獅表示，受益於新增國定連假及普發1萬政策，出境旅遊市場預計將持續蓬勃發展。觀察下半年旅遊熱度不減，日本市場穩居熱門目的地之首，賞楓旅遊商品銷售已逾七成，北陸立山黑部地區銷況最佳；冬季滑雪則以東北與富山地區需求最為旺盛。同時，歐洲線旅遊需求顯著攀升，提前預訂趨勢明顯，聖誕與跨年旅遊商品幾近售罄，訂單更已延伸至明年6月。

此外，根據觀光署數據，今年上半年國人出國目的地以日本為首，人次高達327.2萬，雄獅日本子公司為鎖定日本自由行旅遊商機，投入開發目的地巴士遊商品，包括單日與多日遊程，東京、大阪、北海道、九州等熱門觀光地區皆有產品布建，自今年6月上線以來，至今已吸引破萬人報名。整體而言，雄獅對未來營運表現樂觀以對，預期合併營收將延續穩定成長態勢。

日本 營收 雄獅

延伸閱讀

安倍昭惠：不知世界如何發展 日台應攜手朝和平前進

陸學者：石破茂緩和中日關係 強硬派上台恐再陷緊張

陸制裁日參議員石平 陸外交部外言人：他與日本反華勢力攻擊抹黑中國

日相職位是「不可能任務」！專家：誰來都難 重擔超越個人能耐

相關新聞

王品營收／8月22.7億元創新高 六大品牌突破億元大關、19家達千萬元

王品（2727）8日公布8月營收22.7億元，較去年同期大增1.5億元，年增6.99%，刷新今年一月的紀錄，創單月營收歷...

軍工三箭齊發！台船、漢翔點燃無人防禦題材 股價還能繼續衝？

國內拉高軍事防禦能量，無人題材所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題，台船（2208）、為升（2231）股價續強，...

基士德拓展本土市場

水處理大廠基士德-KY（6641）重要工程標案報捷，拿下「桃園航空城事業廢水處理廠（第一期）統包工程」，得標金額3.2億...

雷虎、台船瞄準國防大單

國防工業展台廠端大菜，各秀新亮點。台船（2208）的無人艇「奮進魔鬼魚號」首獲得美國驗船協會（ABS）認證，將啟動全球搶...

泛用樹脂價跌 台化、台達化、國喬承壓

在油價回落下，泛用樹脂市場近一周買氣持續觀望，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS各跌價每公噸5至10美元，台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。