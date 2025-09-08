凱基金控旗下中華開發資本出脫台特化股票 處分利益6.4億元

快訊

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

凱基金控（2883）公告子公司中華開發資本出清上櫃股票台特化（4772）普通股，從今年初累計至今天止共出脫259.86萬股，平均每股交易價格新台幣256.4232元，累計交易總金額新台幣6.66億餘元，處分利益為6.4億餘元。

凱基金控傍晚公告，子公司中華開發資本自今年1月20日至今天9月8日止，共處分台特化普通股259萬8,638股，每股平均交易價格256.4232元，交易總金額為6億6,635萬1,183元，處分利益則有6億4,036萬4,803元

凱基金指出，此交易核決層級為開發資本部門主管，交易目的為公司投資組合發展需要，公告並表示至今天開發資本持有台特化普通股股數已歸零。

