凱基金控旗下中華開發資本出脫台特化股票 處分利益6.4億元
凱基金控（2883）公告子公司中華開發資本出清上櫃股票台特化（4772）普通股，從今年初累計至今天止共出脫259.86萬股，平均每股交易價格新台幣256.4232元，累計交易總金額新台幣6.66億餘元，處分利益為6.4億餘元。
凱基金控傍晚公告，子公司中華開發資本自今年1月20日至今天9月8日止，共處分台特化普通股259萬8,638股，每股平均交易價格256.4232元，交易總金額為6億6,635萬1,183元，處分利益則有6億4,036萬4,803元
凱基金指出，此交易核決層級為開發資本部門主管，交易目的為公司投資組合發展需要，公告並表示至今天開發資本持有台特化普通股股數已歸零。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言