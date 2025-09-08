虎山營收／8月1.45億元、年增3.92% 維持穩健

虎山（7736）8日公告114年度8月份自結合併營收約為新台幣1.45億元，年增3.92%維持穩定表現；累計營收11.34億元，年增33%，維持高檔。

主要營收來源組合比率與前月相仿，車門把手產品之營收約新台幣7.5千萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約新台幣1.6千萬元，其他產品營收約為新台幣5.4千萬元。

自2025年8月7日起美國針對台灣進口汽車零配件課徵20%對等關稅，雖短期對產業造成壓力，但虎山主要產品具有替代性低、需求相對穩定的特性，營運仍展現韌性。展望下半年，隨著新車銷量放緩，售後維修與替換需求預期持續提升，加上多項新產品即將量產，營收與獲利表現有望維持穩健。

虎山將秉持「超越原廠、貼近需求」的核心理念，強化全球AM市場布局，擴大車用感測與結構模組產品線，持續提升營收與獲利動能。