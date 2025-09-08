視陽營收／受颱風影響8月2.9億元、年減逾二成 出貨遞延9月將挑戰新高

視陽（6782）光學8日公告8月合併營收2.99億元，年減23.72%、月減27.69%，下探今年以來次低水準。公司指出，因兩個颱風影響導致出貨延遲，8月遞延認列的金額將挹注至9月營收，將使9月營收有望挑戰單月歷史新高，同時公司維持第3季營收將高於第2季，且有望創單季歷史新高的看法。

由於視陽日本客戶採用DDP（Delivered Duty Paid）交易條件，必須貨到指定地點才能認列營收；相較之下，歐美市場多為FOB（Free on Board）條件，出廠即可入帳，因此在颱風影響下，對日本訂單的認列時間衝擊較大。累計今年前八月營收27.18億元，仍年增11.04%。

視陽表示，今年第3季營收動能主要來自歐美市場，受惠年底聖誕假期備貨，需求穩定；亞洲市場則以矽水膠彩片及高階功能性鏡片為主，包括日本、中國大陸、台灣新品推出後買氣強勁。公司補充，中國大陸「雙11」檔期出貨將集中在9、10月，帶動季節性拉貨效應，營收高峰落在第3季，11、12月則因客戶庫存調整，表現將較為保守。

視陽指出，歐美市場銷售以矽水膠透片為主，今年上半年成長兩成；亞洲則以矽水膠彩片及功能性鏡片支撐需求。產能方面，上半年月產能約4,200萬片，下半年預計提升至4,900萬片，高於原先規劃的4,600萬片，主要因應訂單需求強勁。公司表示，目前產能稼動率維持在九成以上，未來將視訂單展望與稼動情況，再評估是否新增產能。至於價格策略，公司強調並未因關稅或匯率調整報價，其中歐美客戶自行吸收關稅，匯率波動則由公司自行承擔。