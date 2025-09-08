王品營收／8月22.7億元創新高 六大品牌突破億元大關、19家達千萬元

王品（2727）8日公布8月營收22.7億元，較去年同期大增1.5億元，年增6.99%，刷新今年一月的紀錄，創單月營收歷史新高。今年前八月累計營收為155.3億元，年增4.32%，樹立台灣餐飲業營收天花板。

其中，王品8月台灣事業群營收18.5億元，年增10.72%。大陸事業群以人民幣原價計算，營收1.006億元，微幅年增，但較7月成長16.2%，未來表現審慎樂觀。因人民幣兌台幣貶值，新台幣計算營收為4.2億元，年減6.72%。

台灣事業群受惠於暑假旺季，加上父親節聚餐效應， 8月9日單日營收首次突破1億元，繼大年初二、初三和母親節周末2日，成為今年第5個單日營收破億的節日，是王品集團創立32年，首度營收破億元的父親節，當日總計超過16萬人在王品集團用餐過節。台灣事業群8月營收為18.5億，較去年同期增加1.8億、年增10.72%。而相比同為暑假旺季的7月，月增3.7億元、增幅25.34%，表現亮眼。

台灣事業群8月共有六大品牌月營收突破億元大關，包括石二鍋、聚、和牛涮、陶板屋、西堤和夏慕尼，而青花驕、享鴨、肉次方三個明星品牌也接近預期值。品牌多元且價格帶分布平均，證明王品集團「多品牌」經營策略成功。8月共誕生19間千萬大店，包含王品牛排、夏慕尼、肉次方、青花驕、和牛涮及享鴨。

其中，7月18日才開幕「夏慕尼 台中台灣大道店」迅速達標，證明夏慕尼多年來在鐵板市場累積的品牌力強大，深受消費者認同喜愛，持續展店，帶來新的營收動能。7月5日新裝強勢回歸「和牛涮 台中文心崇德店」，也立刻達標千萬元營收。

大陸事業群經過一年多的盤整梳理，自去年第2季開始，連續五季獲利，優於餐飲同業的平均表現，營收及獲利穩定，並開展新門店，其中「王品牛排」新展3家店，新品牌「雲彩坡」以古法油悶雞的雲南料理著稱，7月18日在在上海月星環球港新開第三店，激勵大陸整體營收。

展望第4季，王品集團9月持續積極展店，目前已排定計畫的新店將近20家，其中9月確定展店6家，「青花驕」月初進駐竹北，12日將首度在台南設點，同日「石二鍋」也將第一次在花蓮點亮招牌，加上「陶板屋」共有6間新店，實現周周展店的目標。為儲備即戰力，王品集團首次自辦聯合徵才，希望透過內部整合、集中宣傳，有助當地求職者就近面試，也可把握9月8日、9日、及12日前往台北市、新北市、桃園、台中、台南及高雄的徵才大會。

法人認為，9月下旬進入「連假旺季」，9月底至10月幾乎周周有連假，包含教師節9/27-9/29，中秋節10/4-10/6，國慶日10/10-10/12，及光復節10/24-10/26，共計12天假期。此外，普發現金1萬元最快10月中旬上路，兩大利多可望帶動餐飲業的商機，讓王品集團後續成長持續保持良好動能。