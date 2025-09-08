雄獅營收／8月23億元 前8月199億元、年增6.6%

雄獅（2731）旅行社8月營收達23.83億元，較去年同期減少7%；若扣除去年郵輪包船2.96億元，今年8月營收較去年仍有成長。今年累計前8月營收199.9億元，年增6.62%。

展望後市，受益於新增國定連假及普發一萬政策，出境旅遊市場預計將持續蓬勃發展。觀察下半年旅遊熱度不減，日本市場穩居熱門目的地之首，賞楓旅遊商品銷售已逾七成，北陸立山黑部地區銷況最佳；冬季滑雪則以東北與富山地區需求最為旺盛。同時，歐洲線旅遊需求顯著攀升，提前預訂趨勢明顯，聖誕與跨年旅遊商品幾近售罄，訂單更已延伸至明年6月。

此外，根據觀光署數據，今年上半年國人出國目的地以日本為首，人次高達327.2萬，雄獅日本子公司為鎖定日本自由行旅遊商機，投入開發目的地巴士遊商品，包括單日與多日遊程，東京、大阪、北海道、九州等熱門觀光地區皆有產品布建，自今年6月上線以來，至今已吸引破萬人報名。整體而言，雄獅對未來營運表現樂觀以對，預期合併營收將延續穩定成長態勢。