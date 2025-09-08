八貫營收／8月1.89億元 前八月醫療產品業績年增雙位數成長

八貫企業（1342）8日公告8月營收為1.89億元，較上月持平，因去年戶外新品投入於8月放量出貨，使今年8月營收比較基期相對高，致年減10.39％，然累計1-8月營收達18.66億元，年增率14.09％。

八貫受益於醫療之剛性需求不墜，繳出醫療產品今年1-8月單月業績年增幅皆雙位數成長，且於戶外產品8月業績月增11.57％挹注，推升戶外與醫療兩大產品線合計占八貫營收比重達八成，得八貫8月營收1.89億元，維持與7月持平。

八貫累計1-8月營收18.66億元，年增率14.09％，其中醫療產品累計前八月業績年成長58.97％最為強勁，其次是軍工與戶外產品，累計前八月業績較去年同期分別成長14.45％與9.57％，其中軍工產品主要包括用於防彈背心、戰術背心、軟殼及硬殼防護背心的半成品布料與布料組件，八貫目前正配合歐洲軍工客戶亞洲合作夥伴計劃之評估，有機會擴大軍工產品的應用領域並爭取更多的銷售，以提升軍工產業市占率。

至於航太救生，疫後全球兩大飛機製造商，市占率已近八成，加上高技術門檻使供應鏈的穩定性極高，惟因疫後零組件供應鏈重組致新機交機遞延，然訂單需求仍是持續穩健增長，使公司逃生滑梯產品的預期訂單已至2026年底，冀四大產品線於年底前的年度業績皆正向發展。

展望今年，八貫憑藉原物料採購規模擴大，向主要供應商爭取更實惠的原物料價格，於下半年擴大採用新議價的原物料產品，優化營運成本將使毛利率谷底回升，且全年營收在四大產品線市場需求正向，全年營收雙位數成長可期，下半年獲利可望優於上半年。