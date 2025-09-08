葡萄王營收／8月8.84億元 月增17.1%、年增5.42%

葡萄王（1707）8日公布8月合併營收，在代工客戶強勁需求帶動下，自結合併營收8.84億元，月增17.1%、年增5.42%。

葡萄王表示，受惠國內外成品代工訂單穩定出貨、國際原料與成品代工需求加速放量，以及藥品代工需求大幅成長三大動能，代工業績較去年成長85.59%，進一步推升母公司8月營收創下歷史新高，年增30.01%，累計1至8月年增16.44%。目前代工訂單已排至第4季，將持續成為全年營收增長的重要動能，對公司整體營運效益帶來顯著貢獻。

直銷事業體葡眾8月營收較去年同期成長2.82%，目前已進入產業旺季，規劃中新品也將伴隨旺季發表，下半年有望為營收再創佳績。

上海葡萄王面對中國大陸內需疲軟影響訂單需求，8月營收年減7.14%，不過目前推出倉配一體的快遞代發服務，成功為客戶降低成本、增加效率，獲得代工客戶的認可，團隊表示下半年將採執行多元布局策略，完成全年度的營業目標。

營運表現穩健之際，葡萄王生技研發成果再獲重大突破。由葡萄王自主研發的植物新藥GKAC，已於台灣時間9月4日獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准進行第二期人體臨床試驗（IND）。此進展不僅是集團首度跨足保健食品以外的新藥領域，更有機會搶攻脂肪肝炎治療市場，目前國際市場研究機構TechNavio 2024年報告指出，全球非酒精性脂肪性肝炎治療市場規模將於2023年至2028年間以58.37%的年均複合成長率（CAGR）顯著成長，總市值預計將增加314.6億美元。

葡萄王表示，代謝性脂肪肝病（MAFLD）是目前全球最常見的肝病，其前身為非酒精性脂肪肝病（NAFLD），亦是脂肪肝炎、肝硬化甚至肝癌的前驅病灶。截至目前，美國FDA尚未核准任何專門針對非酒精性脂肪肝炎之植物來源處方新藥，現有治療多以生活方式調整為主。

葡萄王獨家素材GKAC在臨床前試驗中已證實可顯著改善NAFLD患者肝功能。憑藉多年牛樟芝液態發酵研發實力、20餘年量產經驗與專利技術，葡萄王正積極以植物藥跨足新藥開發，未來有望在MAFLD治療領域扮演關鍵角色。