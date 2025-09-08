快訊

直播／柯文哲返新竹探母祭父 妹柯美蘭早一步現身老家迎接哥哥

阿北交保回家…藍白合恐添變數？她曝柯文哲、黃國昌態度不太一樣

U18世界盃／中華隊甩掉貧打大勝澳洲 晉級6強複賽在望

元大金前八月賺超過200億元 旗下元大證績效亮眼、每股賺2.13元

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

元大金控（2885）公告8月自結稅後純益38.32億元，累計前八月稅後純益突破200億元大關，為232.77億元，每股稅後純益（EPS）為1.75元。子公司龍頭券商元大證券累計前八月稅後純益140.16億元，EPS突破2元為2.13元，經紀業務手續費與自營操作績效亮眼，是元大證8月獲利躍升主因。

元大證券8月單月稅後純益24.71億元，除了證券經紀手收為8月主要獲利動能，自營操作8月也相當亮眼、月增逾五成，使得元大證券在累計前七月賺破百億元後，累計前八月EPS突破2元、達到2.13元。元大銀行8月各項收益穩健成長，單月稅後純益為10.72億元，累計前八月稅後純益74.68億元，EPS 0.86元。

EPS 元大金控

延伸閱讀

台塑四寶8月營收年月雙減 合計1116億元

晶睿營收／8月5.05億元、月減26.9% 前八月52億元、年增16.1%

雙雙遜於預期！大陸8月出口年增4.4%、進口年增1.3%

偉詮電8月業績大增 股價衝上漲停板

相關新聞

軍工三箭齊發！台船、漢翔點燃無人防禦題材 股價還能繼續衝？

國內拉高軍事防禦能量，無人題材所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題，台船（2208）、為升（2231）股價續強，...

基士德拓展本土市場

水處理大廠基士德-KY（6641）重要工程標案報捷，拿下「桃園航空城事業廢水處理廠（第一期）統包工程」，得標金額3.2億...

雷虎、台船瞄準國防大單

國防工業展台廠端大菜，各秀新亮點。台船（2208）的無人艇「奮進魔鬼魚號」首獲得美國驗船協會（ABS）認證，將啟動全球搶...

泛用樹脂價跌 台化、台達化、國喬承壓

在油價回落下，泛用樹脂市場近一周買氣持續觀望，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS各跌價每公噸5至10美元，台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。