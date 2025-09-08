元大金前八月賺超過200億元 旗下元大證績效亮眼、每股賺2.13元
元大金控（2885）公告8月自結稅後純益38.32億元，累計前八月稅後純益突破200億元大關，為232.77億元，每股稅後純益（EPS）為1.75元。子公司龍頭券商元大證券累計前八月稅後純益140.16億元，EPS突破2元為2.13元，經紀業務手續費與自營操作績效亮眼，是元大證8月獲利躍升主因。
元大證券8月單月稅後純益24.71億元，除了證券經紀手收為8月主要獲利動能，自營操作8月也相當亮眼、月增逾五成，使得元大證券在累計前七月賺破百億元後，累計前八月EPS突破2元、達到2.13元。元大銀行8月各項收益穩健成長，單月稅後純益為10.72億元，累計前八月稅後純益74.68億元，EPS 0.86元。
