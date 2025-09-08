台塑集團四大公司8月營收年月雙減 南亞受惠 AI 伺服器帶動有小確幸

台塑集團8日公布8月合併營收，四大公司都出現年月雙減。台塑（1301）8月有七個廠歲修，加上液鹼8月部分訂單延至9月出貨，致8月營收月減10.2%，衰退幅度居四公司之冠；南亞（1303）8月營收與上月比衰退1.4%，其中電子材料因AI伺服器等帶動，營收增加6.1億元；台化（1326）8月營收月減0.4%，衰退幅度為四家公司中最小。

台塑8月合併營收131.03億元，月減10.2%、年減18.8%。台塑表示，8月有七個廠安排歲修，產銷量減少，加上配合液鹼外銷客戶船期安排，8月部分訂單延至9月出貨，因此今年8月各主要產品銷售量，合計比7月減少12.2萬噸。

另外，台塑今年8月受美國對等關稅影響，需求減少，且中國大陸石化同業持續新增產能，供給增加，加上杜拜原油及乙、丙烯合約平均價格分別比去年同期下跌10.6％、11.7％及12.6％，此外，今年8月新台幣兌美元平均匯率較去年同期升值6.9％，因此，今年8月各產品平均價格比去年同期下跌，幅度介於8~46％。

南亞8月合併營收208.53億元，月減1.4%、年減7.2%。南亞說明，該公司電子材料產品營收增加6.1億元，主要是業界對AI伺服器、高速網路交換器的購置與升級需求增加，帶動高階載板、銅箔基板等相關產品銷售量成長、售價提高，營業額增加；而美國EG因部分6月訂單延至7月交運，8月營收相對減少，使公司合併營收小幅下滑。

台化8月合併營收232.03億元，月減0.4%、年減21%。台化表示，公司萃餘油回售台塑化增帶動業績增加4.1億元；SM及OX加強銷售，增加2.1億元。另PIA、ABS、PP受供應鏈協商美國關稅分攤，及適逢傳統淡季等影響，客戶下單延後需求減少，合計影響2.3億元；PX產銷調節，減少外售2億元；麥寮PTA安排定檢且下游客戶減產降載，銷售減少1.9億元。台化寧波也因要PTA-6設備異常安排檢修，產銷量減少而影響業績。在售價方面，因苯酚同業降載保價及PTA同業安排檢修，市場供應減少，行情緩步回升；ABS及PC短期行情上漲，加強銷售並增加差異化規格，平均售價提高。

台塑化（6505）8月合併營收544.99億元，月減3.6%、年減8.6%。台塑化的煉油事業營業額比上月減少2.4%，其中8月原油煉製量比上月減少22.3萬桶，8月全產品銷售量比上月減少17.9萬桶；售價方面，8月杜拜原油均價69.4美元/桶，比上月下跌1.5美元/桶，但受台幣兌美元匯率比上月貶值影響，使全產品均價僅比上月減少台幣46元/公秉。至於烯烴事業營業額也比上月減少4%。