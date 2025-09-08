快訊

羈押一年終於要回家了！柯文哲戴好電子腳鐶 14:30步出法庭

兒捲性侵風波 龔美富「被離職」？她分析三立老闆親斬創台元老原因

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

中鋼8日補充公告 發行國內無擔保普通公司債資訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）8日補充原113年8月13日公告發行國內無擔保普通公司債資訊。

中鋼表示，114年度第2期無擔保普通公司債並非採用總括申報發行公司債，其發行總額78億元，每張面額100萬元，發行價格則依票面金額十足發行，發行期間5年，發行利率為票面利率(固定年利率)1.89%。

本次公債募得價款主要用於償還債務及充實營運資金，承銷方式為委託承銷商對外公開承銷，公司債受託人是台北富邦商業銀行，委任元大證券為主辦承銷商。

延伸閱讀

外資買超115億元！「這檔金融股」最受青睞 9月以來外資天天買

軍工遇逆襲 無人機迫降！中鋼擁「機器人心臟」股價揚、甩5連黑

工會要求中鋼退出台智電 立委聲援籲徹查「小英男孩」鄭亦麟

中鋼投資台智電黑箱遭轟大錢坑 工會要求退出 徹查鄭亦麟

相關新聞

軍工三箭齊發！台船、漢翔點燃無人防禦題材 股價還能繼續衝？

國內拉高軍事防禦能量，無人題材所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題，台船（2208）、為升（2231）股價續強，...

基士德拓展本土市場

水處理大廠基士德-KY（6641）重要工程標案報捷，拿下「桃園航空城事業廢水處理廠（第一期）統包工程」，得標金額3.2億...

雷虎、台船瞄準國防大單

國防工業展台廠端大菜，各秀新亮點。台船（2208）的無人艇「奮進魔鬼魚號」首獲得美國驗船協會（ABS）認證，將啟動全球搶...

泛用樹脂價跌 台化、台達化、國喬承壓

在油價回落下，泛用樹脂市場近一周買氣持續觀望，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS各跌價每公噸5至10美元，台化...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。