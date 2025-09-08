中鋼8日補充公告 發行國內無擔保普通公司債資訊

中鋼（2002）8日補充原113年8月13日公告發行國內無擔保普通公司債資訊。

中鋼表示，114年度第2期無擔保普通公司債並非採用總括申報發行公司債，其發行總額78億元，每張面額100萬元，發行價格則依票面金額十足發行，發行期間5年，發行利率為票面利率(固定年利率)1.89%。

本次公債募得價款主要用於償還債務及充實營運資金，承銷方式為委託承銷商對外公開承銷，公司債受託人是台北富邦商業銀行，委任元大證券為主辦承銷商。