美喆-KY 營收／8月年減逾三成 受北美客戶調整拉貨時程影響
美喆-KY（8466）公告8月合併營收達2.43億元，年減37.13%，較上月營收減少18.99％。累計前八月合併營收達22.63億元，較去年同期減少5.86％。
美喆-KY表示，8月營收受到旗下北美地區部分客戶調整拉貨時程，使短期訂單動能較上月趨緩，美喆-KY仍積極推進新產品送樣、開發區域型客戶、以及積極拓展新興市場，力求增添北美市場新業務接單契機，另一方面，目前歐洲地區出貨保持一定量能，為美喆-KY與歐洲地區維持長期穩固的業務合作，雙方已啟動新系列產品設計開發計畫，添增後續營運動能。
美喆-KY指出，觀察北美市場因通膨及房市觀望氛圍影響客戶下單出貨節奏，然而由於SPC石塑地磚產品具有防水、防潮、防蟲、超耐磨、高性價比及結合專利鎖扣設計方便安裝等特性，近年仍穩居北美地板市場大宗主流產品，在公司積極深化北美客戶業務合作基礎下，除規劃針對北美最大量販通路商客戶線上平台擴增新系列產品，同步積極推進新客戶產品送樣進程，將創造集團未來營運正面效益。
展望第4季，美喆-KY除強化與既有客戶之合作深度，提升訂單穩定度外，亦積極拓展新市場與新客源，同步優化產能配置與供應鏈管理，以強化交付彈性與成本控管能力，以鞏固於國際市場競爭力，且隨著歐洲地區出貨保持穩定量能，加上新系列產品設計開發計畫已正式啟動，在新產品導入與新客戶策略的雙重推進下，可望為集團營運創造良好成長動能。
