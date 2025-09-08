軍工三箭齊發！台船、漢翔點燃無人防禦題材 股價還能繼續衝？

國內拉高軍事防禦能量，無人題材所帶來的威脅已被全球安全單位列為優先處理課題，台船（2208）、為升（2231）股價續強，台船8日一度來到27.1元，漲幅達9%，不過開高走低，最低下探25元；為升股最高來到136元，漲幅為3.8%，漢翔（2634）表現最疲軟，股價最低下滑至63元，盤中跌幅縮小、來到63.6元。

法人分析，軍事防禦能量成為全新商機，防禦系統研發成為各國積極研發領域，成為9月18日台北國際航太暨國防工業展新亮點；為升無人機反制智慧感測產品設專區展出；台船漢翔年底有望發表全新研發防禦系統；台船新研發的「奮進魔鬼魚號」首度獲船級協會認證。

軍工族群最近好消息頻傳，外電最新傳出，基於國安考量美國政府計畫公布新規定，限制或可能禁止自中國大陸進口無人機，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）成員包括漢翔、雷虎（8033）、中光電（5371）、長榮航太、經緯航太（8495）等業者業績將受惠。

為升也表示，將於9月18日的台北國際航太暨國防工業展推出，運用核心技術涵蓋射頻（RF）探測、雷達整合，以及干擾（Jamming）與定向防護技術，可做到即時偵測、識別、干擾、追蹤與反制無人機的潛在威脅的無人機反制系統（C-UAS），並且設有專屬展區。

無人機反制系統將成為為升公司繼ADAS毫米波雷達、通用型胎壓偵測系統、智能安防之後的第四大成長動能。引進其先進的模組化C-UAS技術，在地化整合及無人機反制系統研發與製造，並預計在東協與中東等市場進行合作計畫。

漢翔是國內唯一能生產飛機的業者，「系統整合」正是漢翔最擅長一件事，漢翔運用戰機的雷達技術經驗，全力投入高端的發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段，預計最快今年底就會宣布。

台船則表示，台灣為四面環海，發展國產化的無人載具不僅是強化國防自主的重要策略，台船自主研發的無人船「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta），專為在台灣海峽充滿挑戰且瞬息萬變的環境中有效運作而設計，是一艘具備開創性的水面無人船（USV）。

奮進魔鬼魚於今年9月5日獲得原則性設計認可（Approval in Principle, AIP），其複雜精密的遠端控制系統為本次認證的核心，取得認證亦代表初步設計與施工能夠符合美國驗船協會所設定的安全標準，是一個重要的里程碑，說明台灣自主研發船舶能力的顯著躍進，台船無人船可執行多種關鍵任務能力，包括人道救援、水域執法、設施巡檢，數據收集、工作戒護、貨物運輸以及環境監測等。

「奮進魔鬼魚」號船長8.6公尺，寬3.7公尺，由兩台舷外機提供動力，最高航速超過35節，採用獨特的三體船體設計，以提高在惡劣海況下的穩定性和適航性；並藉由遠端控制系統，賦予船隻執行多種關鍵任務的能力，包括人道救援、水域執法、設施巡檢，數據收集、工作戒護、貨物運輸以及環境監測等，以模組化任務酬載滿足任務需求，大幅降低人員涉險及潛在風險成本，這些應用對於支援台灣的離岸工程和風能產業尤為重要。同時，這艘船在緊急動員時，也具備可觀的任務潛力，可作為保家衛國的即戰力。台船公司並已規劃了魔鬼魚號系列無人船(如圖)因應這些不同類型的需求。

原則性設計認可是驗船協會在設計與建造過程中一個重要的初步認證階段，代表船級協會確認概念設計階段之技術可行，且符合相關規範，核心意義在於降低風險，確認研發方向正確，為後續設計與建造鋪路，審核內容包含設計概念與方案，技術與系統，計算與分析，適用法規與標準，風險評估等。

有鑑於「奮進魔鬼魚號」係藉由遙導控通訊模組，人員在岸端控制台進行通訊和操控，ABS依據2024年10月發布的”Requirements for Autonomous and Remote Control Functions”，作為本次AIP查核的標準，雙方以取得”REMOTE-CON (RO1)”符號註記為目標，針對最高等級的第三類（Category III）風險，將導航、操縱和推進等系統進行風險評估，主因這些系統為船舶安全的關鍵，一旦發生故障，可能會導致嚴重後果，甚至對其他船隻和環境造成威脅，這也代表遠端控制必須具備完善的安全措施和風險管理對策，而審查結果證明奮進魔鬼魚已符合標準，更代表相關業者(軟體公司、用船人、船廠和驗船協會)之間，跨領域合作的重要性。

台船公司「奮進魔鬼魚號」獲得ABS的原則性設計認可，證明既有技術的安全使用，為台灣無人船的新里程碑，為商業和國防領域的應用奠下基石，台船公司也深刻理解這並非無人船認證的終點，而是起點，與船級協會認證相輔相成的是船籍國的法規，也就是航港局及港務公司對無人載具的法規，做為無人船認證的先驅，台船將攜手與各政府部門及驗船中心一同建構完善的無人船法規框架。