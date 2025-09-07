泛用樹脂價跌 台化、台達化、國喬承壓

在油價回落下，泛用樹脂市場近一周買氣持續觀望，包括聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）和ABS各跌價每公噸5至10美元，台化（1326）、台達化、國喬等供應商營運承壓。

市場人士表示，近日原油期貨呈現回跌走勢，加上OPEC+原則上同意10月增產至少13.5萬桶，以捍衛市占；此外，並將沙烏地阿拉伯的日產量配額提高30萬桶，令油價進一步走低。

加上主力消費市場中國需求面難以提升，石化企業庫存壓力加大，貿易商信心受挫，不少廠家紛紛下調報價，引領各樹脂原料行情下探。

以近一周各項泛用樹脂報價變化來看，做為家電、汽車內裝用料的ABS跌價每公噸10美元；做為沙灘鞋、家電產品包裝用膜的聚苯乙烯（PS），以及做為醫療器材用料的聚丙烯（PP）跌價每公噸5美元；建材用料聚氯乙烯（PVC）持平於每公噸705美元。

至於另聚乙烯（PE）三大品項，包括用於農業用膜的線性低密度聚乙烯（LLDPE）、塑膠製品用料低密度聚乙烯（LDPE）和用於塑膠袋用料的高密度聚乙烯（HDPE）分別維持每公噸850至1,030美元區間。

展望後市，業者則認為，美國關稅政策逐漸明朗，全球貿易戰緩和，並且中國大陸持續推出刺激經濟措施，有望進入「金九銀十」的傳統旺季，帶動石化產品需求增加。