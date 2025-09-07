聽新聞
雷虎、台船瞄準國防大單

經濟日報／ 記者黃淑惠宋健生／台北、台中報導
國防工業展台廠端大菜，各秀新亮點。台船（2208）的無人艇「奮進魔鬼魚號」首獲得美國驗船協會（ABS）認證，將啟動全球搶單計畫；雷虎昨（7）日宣布，將展出推出全新6米級自殺式無人水面載具(USV)「海鯊號 SeaShark 600 Stealth」，同步鎖定國防部逾1,300艘無人艇採購大單。

918台北國際航太暨國防工業展將登場，此前台廠陸續傳出好消息，包括漢翔、為升都將發表無人機防禦系統外，據悉，台船「奮進魔鬼魚號」無人艇，於上周五（5日）獲美國船級協會認證，基本款每艘造價1,000萬元起跳，此舉對台船進軍無人船商業和國防市場搶單，大有助益。

雷虎方面，該公司表示，「海鯊號 SeaShark 600 Stealth」無人快艇在戰力配置上全面升級，搭載先進的船內外機動系統，採用超扁平低窄船身設計，具備優異的隱蔽匿蹤、低噪音及低熱源特性。

其最大載重達300至600公斤，可靈活切換偵查或自殺式攻擊任務模式，支援快速部署，無論從海岸線、貨櫃運輸或母艦發射，皆能迅捷投入戰場；另內建抗干擾、避障及群游協同功能，確保任務執行的靈活性與作戰安全性。

另外，美國對無人機去紅鏈的動作擴大，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)成員包括漢翔、雷虎、中光電、長榮航太、經緯航太等業者業績將受惠；特別的是，無人機防禦系統研發已成為各國積極研發領域，出現全新的商機。

漢翔是國內唯一能生產飛機的業者，「系統整合」是漢翔的強項，漢翔運用戰機的雷達技術經驗，全力投入高端的發展「無人機反制系統」，建立自有的防禦產品，目前已進入系統測試階段，預計最快今年底就會宣布。

台船則表示，台灣為四面環海，發展國產化的無人載具不僅是強化國防自主的重要策略，台船自主研發的無人艇「奮進魔鬼魚」號（Endeavor Manta），專為在台灣海峽充滿挑戰且瞬息萬變的環境中有效運作而設計，是一艘具備開創性的水面無人船（USV）。

台船表示，旗下研發的「奮進魔鬼魚號」，其複雜精密的遠端控制系統為本次認證的核心，取得認證亦代表初步設計與施工能夠符合美國驗船協會所設定的安全標準，是一個重要的里程碑，說明台灣自主研發船舶能力的顯著躍進，台船無人船可執行多種關鍵任務能力。

