基士德拓展本土市場
水處理大廠基士德-KY（6641）重要工程標案報捷，拿下「桃園航空城事業廢水處理廠（第一期）統包工程」，得標金額3.2億元。基士德指出，此次得標顯示公司在水處理工程統包與系統設計上的能力，也為其在中國大陸市場競爭加劇之際，注入新營運成長動能。
基士德表示，該公司營收主力仍來自大陸市場，去年台灣營收占比約14%。面對大陸市場環境挑戰與產業競爭，該公司正積極將業務布局擴展至台灣等其他地區。
基士德指出，儘管今年首季受預算與外在環境影響，導致部分業務延遲，此次拿下桃園航空城專案為長期性工程案件，合約工期預計至2027年第2季，此案主要營收認列將落在2026年及2027年。隨著台灣業務模式逐漸成熟，公司預期業績及獲利可望逐步改善。
基士德強調，隨著工程進度展開，預期台灣營收將逐月增加，有助提升整體經營的穩定性。
此外，基士德持續推動其智慧水務服務平台，該平台已應用於多個場域，透過數據分析與精準加藥技術，協助客戶提高水務管理效率，此技術被視為公司未來成長的重點之一。
受業外匯損及去年同期處分股票等一次性收益影響，基士德今年上半年稅後淨損844萬元，每股淨損0.15元，較去年同期由盈轉虧。基士德認為，隨著新案陸續動工與區域多元化策略奏效，未來營運有望逐步改善。
