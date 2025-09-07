中信金12日法說 三議題聚焦

中信金（2891）12日將舉行第2季法說會，市場聚焦三大議題，包括傳言中信金擬併購三商人壽、後續財管與放款動能、最新外匯價格變動準備金的額度。

中信金自結8月單月稅後純益79.01億元，年增53%；前八月合併稅後純益495.81億元，年減6.8%，每股稅後純益（EPS）為2.49元。

各子公司方面，中信銀8月存放款及財富管理業務動能表現良好，單月稅後獲利49.95億元；前八月稅後獲利371.75億元，較去年同期成長17%，再度締造歷史新高，主要受惠於放款業績與淨利差擴大，加上財富管理與信用卡業務穩健成長，帶動利息及手續費淨收益增加。

台灣人壽8月單月稅後純益23.82億元，前八月稅後純益113.4億元，較去年同期下滑，主因美元匯率自年初來累計貶值6.6%，導致匯兌損失增加，而保險核心業務持續成長，新契約保費較去年同期增加24%。

此外，新台幣匯率第2季一度急遽升值，使國內壽險公司普遍面臨沉重匯損壓力。台灣人壽已獲金管會核准於今年7月增提外匯價格變動準備金151.28億元，以因應國際金融市場波動，強化資本韌性與風險承受能力。

市場傳出有意出價收購三商壽的潛在買家，必須在9月底前完成實地查核（DD）並提出報價，10月展開最後議價程序，並於11月底前完成簽約。中信金去年欲併購新光金受阻，今年市場再傳出有意「迎娶」三商人壽。值得留意的是，中信金今年5月中已獲董事會通過，核准發行上限達400億元的無擔保普通公司債，9月2日已順利完成第一波205億元的發行，尚有195億元額度在手，金融圈人士分析，中信金仍具備強勁的資金調度能力，若要收購三商壽，資金部位應無問題。