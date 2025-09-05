豐興、威致鋼筋價看跌

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

面對國際廢鋼行情趨跌，加上原料庫存去化慢，豐興（2015）、威致等鋼筋廠近日相繼盤中變盤，調降廢鋼收購價每公噸300至400元，預告下周鋼筋將降價。市場並預期鋼筋新價應有同等幅降價空間，有利刺激買氣出籠。

據了解，近期國內鋼筋交易轉淡下，豐興1日以跌盤開出本周盤價，鋼筋每公噸下跌200元，牌價為每公噸1.7萬元；至於廢鋼、型鋼則維持平盤，廢鋼收購價持平在每公噸8,300元，型鋼持平在每公噸2.38萬元。

從原料面來看，上周開始國際廢鋼市場呈現轉跌變化，美國貨櫃廢鋼進口報價由每公噸310美元跌至305美元左右，加上鋼筋成品和原料庫存有增加狀況，促使豐興、威致、協勝發等鋼廠陸續通知旗下廢鋼供應商調降收購價格，跌價每公噸300至400元。

