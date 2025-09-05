材料8月營收年減41% 開發潛在客戶

材料（4763）昨（5）日公布8月營收為8.61億元，年減41%，月增7%；累計前八月營收96.76億元，年減0.03%。展望下半年，該公司指出將持續關注總體經濟環境變化，強化與既有客戶溝通交貨排程，積極開發潛在新興市場客戶。

該公司指出，8月營收主要受到中東局勢與東南亞市場波動影響，部分客戶延後交貨與調整庫存水位，短期營運承受壓力。惟公司已加強交期協調、積極開發新興市場，並有效管控營運資金。

展望下半年度，除受到戰爭及軍事衝突，導致許多中東地區客戶的絲束延後發貨及東南亞絲束出貨下滑等影響之外，面對產業供需回歸平衡，絲束客戶的庫存去化和行業產能份額調整，以及受全球貿易爭議影響，導致出貨動能面臨挑戰。