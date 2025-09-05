復盛應用8月營收年減28% 9月好轉

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄報導

高爾夫球具代工龍頭復盛應用（6670）昨（5）日公布8月營收，單月為18.45億元，年減28.5%。惟步入9月份後隨著為品牌商出貨新款式產品，營運增溫可期，第4季有望重返營運高峰。

法人指出，觀察復盛應用今年初以來的營運變化，步入第2季中期後的出貨量不像去年同期可達淡季不淡水準，開始恢復往年進入傳統淡季。

以7月營收來看，為近一年的次低，單月繳出18.91億元成績，年減10.6%；8月營收進一步跌至18.45億元、年減28.5%。累計前八月營收187.89 億元、年增9.2%。

不過，高爾夫球主力市場美國，今年下場打高爾夫球的人口，在今年1、2月受限氣候因素而下滑後，陸續回溫，帶動美國高爾夫球具零售金額成長，今年第2季年增2% 、季增53%。

