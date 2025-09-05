華新8月營收年減11% 電纜事業穩健

華新（1605）昨（5）日公告，8月營收125.5億元，年減11.4%；累計今年前八月營收1,179.96億元，年減0.09%。

華新表示，電線電纜事業受惠台電強韌電網計畫，表現穩健，惟不鏽鋼事業仍受到大陸製造業成長動能不足，持續低迷。

電線電纜事業方面，受惠台電強韌電網計畫，線纜需求表現仍然相當不錯，另外，民間建廠工程拉貨明顯，接單維持穩定成長。

不銹鋼事業方面，華新表示，不銹鋼事業預期與上季持平，各地區來看，台灣市場第3季因美國對等關稅等議題逐漸明確，並隨著鎳價落底，不銹鋼行情有望止跌；大陸不銹鋼在製造業成長動能不足的情況下，持續低迷；歐洲因暑休屬於傳統淡季。