上銀8月合併營收年減6% 全力搶單

傳動與控制科技大廠上銀（2049）昨（5）日公布8月合併營收19.03億元、年減6.7%；累計前八月合併營收156.69億元、年減1.1%。集團另一家大銀微系統8月合併營收2.16億元、年增4.1%；累計前八月合併營收17.14億元、年增20.9%。

台北國際半導體展將於10日登場，上銀與大銀是全球前三大半導體設備供應商，此次展會將聯手展出多項解決方案，包括半導體整體產線生產解決方案、高階檢測設備解決方案、智慧創新元件解決方案等，全力搶單。

上銀集團目前來自半導體、自動化及機器人等產業的訂單逐漸回升，預期下半年營運將較上半年緩步成長，兩家公司都預期今年營收優於去年，明年隨景氣好轉，營運也會比今年好。

上銀近年積極布局半導體及機器人產業，陸續推出機器人關鍵零組件、自動化解決方案、晶圓機器人整合解決方案及產業自動化解決方案。

AI機器人方面，上銀、大銀與美國合作夥伴Dexterity共同開發具視覺功能的AI物流機器人，預計今年底或明年初正式接單生產。

另外，上銀近期推出AI機器人高效率關節方案，採用上銀滾珠螺桿、諧波減速機，搭配大銀馬達、編碼器及驅動器；機器人靈巧手的關節使用上銀滾珠螺桿及諧波減速機，加上大銀馬達與驅動器，大銀也提供機器手臂所需的無框力矩馬達。

上銀指出，目前滾珠螺桿及線性滑軌等傳動系統元件，在手訂單平均至2.5個月。下半年營收成長動能來自日本工具機、半導體及新能源等產業，台灣則是半導體設備業。

大陸市場成長動能來自半導體、基礎建設、自動化及智慧化產業，歐洲市場來自航太及軍工產業訂單成長，汽車等產業也有好轉跡象。

大銀表示，今年訂單主要來自半導體、自動化，以及包含PCB在內的電子製造設備等產業，目前精密運動及控制元件訂單能見度維持1.5至2個月，微米及奈米級定位系統能見度四至五個月，部分定位系統長單看到明年第1季，今年營運可望優於去年。