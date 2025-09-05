中鼎攜日商奪千億大單

快訊

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

台電釋出能源工程標案，中鼎集團攜手日商奪千億元大單，創公司承攬合約金額新紀錄。中鼎（9933）昨（5）日公告，與日商三菱電力公司（Mitsubishi Power, Ltd.）共同取得台灣電力公司「通霄電廠第二期更新改建計畫複循環發電機組設備及廠房與相關設施採購帶安裝案」標案，合約金額共1,547億元，其中中鼎承攬金額約882億元。

中鼎指出，該案位於苗栗縣通霄鎮，將於既有電廠旁新建五部複循環發電機組，總裝置容量2,800MW，預定2031年完工，可滿足鄰近新竹科學園區、台中科學園區之產業及民生用電需求，並協助政府邁向淨零目標。

中鼎表示，該案為台電配合政府能源轉型政策所執行的更新計畫，透過採用世界最高水準高效燃氣複循環機組，以節能減排技術等方式所減少的溫室氣體，相較燃煤發電年減60%。

此外，因應全球減碳、去碳電力發展趨勢，該案採用的先進氣渦輪機組，更具備氫氣與天然氣混燒能力，可於未來取代部分天然氣作為燃料，進一步減少碳排，為氫能發電預作準備。

中鼎董事長楊宗興表示，該案為中鼎繼2013年與日商三菱電力成功執行「通霄電廠第一期燃氣複循環發電計畫統包工程」後的再次合作。

楊宗興表示，集團在電力工程領域，不僅長期穩居國內市占第一，更成功將實績延伸到海外各國，包含馬來西亞、越南、泰國等，承諾以「最值得信賴」的服務，全力以赴執行本案。

楊宗興表示，集團深耕電力領域，於複循環機組、火力、核能及汽電共生等各式電廠興建工程，皆擁有豐富經驗及實績。近年掌握全球再生能源發展趨勢，更積極投入太陽能、生質能、風力發電等市場的開發及建廠，協助政府與企業達成能源多元化發展目標及穩定電力供應。

