正瀚8月合併營收年增84% 攀同期高點

正瀚（6534）昨（5）日公告8月合併營收5,988萬元，較去年同期成長84.44％，並創下歷年同期新高；累計今年前八月合併營收13.8億元，年增6.04％，亦為同期新高。

正瀚表示，受惠國際大豆需求成長，南美洲種植面積增加，在即將到來的春季播種季節前，資材採購量翻倍，帶動正瀚8月營收大幅揚升。正瀚在市場需求推升以及新產品貢獻下，7、8月營收較去年同期顯著成長，預期在淡季營收表現亮眼帶動下，全年營收表現值得期待。

正瀚在台灣自建國際級植物系統研發中心，自主創新核心關鍵技術，研發契合現代農業生產需求之高效、精準、低碳的植物生長調節劑和精準導向胜肽產品，放眼全球新一代精準農業市場，提升台灣在農業生技領域的國際地位，正瀚營運規模亦於全球穩定擴張。在9月3日至5日於台北南港展覽館一館的「2025臺灣智慧農漁週」，獲得全球專業人士與買家青睞。

「2025臺灣智慧農漁週」是亞洲規模最大的智慧農漁業科技展，正瀚展出全球首創黑科技產品內穩系統素TM，為精準農業、對抗氣候暖化所造成的環境逆境、淨零永續提供真正有效且具前瞻性的農業解方，吳正邦董事長也向蕭美琴副總統說明內穩系統素TM獨步全球的維持植物內穩態應用功效，以及在台灣進行近兩年的各項田間試驗成果，同時報告內穩系統素TM-富肽於東南亞、日本的行銷布局。