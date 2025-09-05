華南金自結前八月淨賺172.53億元創同期新高 EPS 1.24元

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

華南金控（2880）獲利刷新高！華南金控8月合併稅後純益為22.38億元，年減1.02％，累計合併稅後純益為172.53億元，年增6.07％，創下歷史同期新高，主因是銀行子公司獲利增加，每股盈餘（EPS）為1.24元，每股淨值為16.08元。

子公司華南銀行8月合併稅後淨利為21.63億元，累計合併稅後淨利為162.67億元，年增10.31％，EPS為1.53元，每股淨值為22.82元。

子公司華南永昌證券8月稅後純益1.91億元，累計前八月稅後純益為11.07億元，相較於去年台股交易量的暢旺呈現年減25.5％；子公司華南產險8月稅後純益1.72億元，累計前八月稅後純益11.30億元，大致與去年持平。

淨值 華南金控 華南銀行

相關新聞

長榮營收／8月329億元、月減1.92% 運量呈月增但運價走勢偏弱

長榮（2603）5日公告8月合併營收，單月合併營收329.57億元，較上月減少6.48億元，減幅1.92%，單月營收較上...

大同 綠能事業傳捷報

大同（2371）綠能布局昨（4）日再傳捷報，大同表示，旗下挺新能源標得高雄榮總台南分院太陽能案，也是集團二度拿下該院標案...

三商餐飲 拓展日本版圖

三商餐飲（7705）旗下牛肉麵品牌「三商巧福」進軍日本市場已逾十年，將更進一步攜手台灣美食新創加速器，將台灣冰品品牌Be...

望隼8月合併營收年增2% 需求強勁

軟式隱形眼鏡公司望隼（4771）昨（4）日公告8月合併營收2.6億元，年增近2.29%；累計今年前八月合併營收22億元，...

榮成、寶隆法說 聚焦資產

榮成（1909）、寶隆昨（4）日舉辦聯合法說會，面對關稅挑戰與匯率擾局，今年紙業挑戰重重，兩家公司除強調下半年營運將審慎...

漢翔 入選外資精選台灣百強

漢翔（2634）昨（4）日宣布，入選「2025外資精選台灣百強Taiwan FINI 100」，這分榜單遴選台灣最受外資...

