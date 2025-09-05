華南金自結前八月淨賺172.53億元創同期新高 EPS 1.24元
華南金控（2880）獲利刷新高！華南金控8月合併稅後純益為22.38億元，年減1.02％，累計合併稅後純益為172.53億元，年增6.07％，創下歷史同期新高，主因是銀行子公司獲利增加，每股盈餘（EPS）為1.24元，每股淨值為16.08元。
子公司華南銀行8月合併稅後淨利為21.63億元，累計合併稅後淨利為162.67億元，年增10.31％，EPS為1.53元，每股淨值為22.82元。
子公司華南永昌證券8月稅後純益1.91億元，累計前八月稅後純益為11.07億元，相較於去年台股交易量的暢旺呈現年減25.5％；子公司華南產險8月稅後純益1.72億元，累計前八月稅後純益11.30億元，大致與去年持平。
