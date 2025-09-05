第一金自結前八月淨賺196億元 EPS 1.37元

第一金（2892）8月稅後純益縮減為27.15億元，月減9.3%、年增13.8％，主因是銀行子公司的獲利減少，但非銀行子公司單月獲利提升，彌補銀行淨利在股利高峰後縮減，累計前八月稅後純益達196.55億元，年增3.6％，每股盈餘（EPS）1.37元。

子公司第一銀行單月稅後純益22.05億元，月減20.0％，主因是股利收入較上月驟減，淨利收因外幣資金成本下降而提升，手續費收入則持平，累計前八月稅後純益達187.66億元，年增6.7％；覆蓋率上升至831.61％，逾放比維持在0.17％。

子公司第一金證券因投資獲利及經紀手續費增加，因此推升8月稅後盈餘上升至1.79億元，月增45.1％，累計稅後純益6.02億元，年減33.3％。

子公司第一金人壽因投資利益增加，推升8月盈餘至1.89億元，月增55.6％，累計稅後純益達4.88億元，年增9.8％。