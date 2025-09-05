藥華藥營收／8月12.7億元、年增41.3% 前八月94億元已逼近去年全年

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告8月合併營收12.7億元，年增41.35%；累計今年前八月合併營收已達94.35億元，年增64.36%，逼近去年全年水準。藥華藥表示，美國與日本子公司銷售團隊已陸續完成擴編及培訓，預期將為第4季及明年營運注入新成長動能。

藥華藥表示，8月營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）。其中美國市場出貨針數再創新高，顯示市場對Ropeg的需求持續增長；日本市場則因國定假日因素，營收略受影響。

藥華藥指出，公司持續受到國內外投資機構高度關注，近期受邀赴美國紐約參加Morgan Stanley於9月8日至10日舉行的第23屆全球醫療保健年會（23rd Annual Global Healthcare Conference），將與多國機構法人進行交流，分享公司整體營運概況，內容涵蓋財務表現、業務拓展與新藥研發的最新進展。

Ropeg目前已獲全球近50個國家核准用於真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）患者並上市銷售。今年第2季，公司取得阿根廷藥證，並已送件申請越南、加拿大藥證，年底前也有望再取得墨西哥藥證，加速擴大全球布局。

在亞洲市場，Ropeg已於9月正式納入韓國健保給付。過去Ropeg於韓國係以自費方式進行銷售，此次納保不僅代表政府與醫療體系對Ropeg臨床效益的肯定，也將讓更多韓國PV患者受惠。藥華藥表示，將持續深化與韓國各界的合作，拓展Ropeg的治療範圍。

在新適應症方面，原發性血小板過多症（ET）的藥證申請推展順利。中國大陸NMPA正式受理ET藥證申請後，審查程序順利啟動，大陸子公司團隊已著手準備主管機關要求的資料（Information Request）。藥華藥計畫在9月向台灣及日本遞交ET藥證申請，同月亦將與美國FDA召開Pre-sBLA會議確認送件內容，預計於年底前完成送件。公司目標於2026年陸續取得全球ET藥證，並已展開商業化布局，屆時將成為推動營運的第二成長引擎。

此外，在骨髓增生性腫瘤（MPN）治療領域中，藥華藥正式啟動針對Ropeg用於治療早前期原發性骨髓纖維化（PMF）患者的全球第三期臨床試驗HOPE-PMF，試驗規劃於台灣、美國、日本、大陸等多國同步進行，目標招募150名受試者，預計2026年第1季完成收案。該試驗已全面啟動，首位受試者於8月8日在日本完成給藥。繼SURPASS-ET後，日本再度率先啟動HOPE-PMF，展現藥華藥在MPN領域研發布局的國際整合能力與推進速度。

