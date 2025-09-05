正瀚營收／8月5,988萬元、年增84％創同期新高 淡季亮眼全年可期

正瀚（6534）5日公告8月合併營收5,988萬元，較去年同期成長84.44％，並創下歷年同期新高；累計今年前八月合併營收13.8億元，年增6.04％，亦為同期新高。

正瀚表示，受惠國際大豆需求成長，南美洲種植面積增加，在即將到來的春季播種季節前，資材採購量翻倍，帶動正瀚8月營收大幅揚升。正瀚在市場需求推升以及新產品貢獻下，7、8月營收較去年同期顯著成長，預期在淡季營收表現亮眼帶動下，全年營收表現值得期待。

正瀚在臺灣自建國際級植物系統研發中心，自主創新核心關鍵技術，研發契合現代農業生產需求之高效、精準、低碳的植物生長調節劑和精準導向胜肽產品，放眼全球新一代精準農業市場，提升臺灣在農業生技領域的國際地位，正瀚營運規模亦於全球穩定擴張。在9月3日至5日於臺北南港展覽館一館的「2025臺灣智慧農漁週」，獲得全球專業人士與買家青睞。

「2025臺灣智慧農漁週」是亞洲規模最大的智慧農漁業科技展，正瀚展出全球首創黑科技產品內穩系統素TM，為精準農業、對抗氣候暖化所造成的環境逆境、淨零永續提供真正有效且具前瞻性的農業解方，吳正邦董事長也向蕭美琴副總統說明內穩系統素TM獨步全球的維持植物內穩態應用功效，以及在臺灣進行了近兩年的各項田間試驗成果，同時報告內穩系統素TM-富肽於東南亞、日本的行銷布局。

正瀚近年積極拓展市場、開發新產品，致力縮小淡旺季差距並追求營運成長。除了美國、澳洲、加拿大及南美洲等全球主要農業大國之外，近年更致力布局亞洲、歐洲市場，今年以來，亞洲市場大幅成長，營收占比將明顯提高。尤其新產品內穩系統素TM系列產品，是因應全球暖化複合式氣候逆境的最佳解決方案，內穩系統素TM系列產品將有助正瀚快速攻占臺灣、日本、東南亞等重要作物生產市場。

內穩系統素TM透過胜肽訊號的持續作用，不僅強化至植物防禦能力，避免在無實際威脅時啟動過度反應，進而提升整體生長效率與抗逆表現，在現行農法不增肥條件下提升20％～100％收成。此外，內穩系統素TM 原料以綠色水解工藝製程，將剩餘資材加以循環利用回歸農田，減少農業的碳足跡，更是符合農業淨零及環境永續的創新解方。

正瀚根留臺灣，運用臺灣充沛的研發人才與資源，精準開發新產品，並與臺灣產學界全方位合作，充分發揮臺灣研發能量、培育人才。正翰與臺灣生物刺激素學會、中興大學循環經濟研究學院於9月12日共同舉辦台日植物生物刺激素產品的研發與推廣現況暨臺灣生物刺激素學會第二次會員大會，特別邀請日本的研究學者Dr. Masakazu Ushilo，並集結相關領域的專家學者，探討生物刺激素的最新研究成果及未來發展方向。